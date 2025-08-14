【數據前瞻】反內捲料致７月工業增速放緩，服務消費支撐社零增長

《經濟通通訊社１４日專訊》國家統計局將於明日公布７月工業增加值、消費及首７月固投

數據。《路透》綜合約４０家機構預估中值顯示，出口保持韌性及「兩新」（大規模設備更新和

消費品以舊換新）政策效力繼續支持工業景氣度，但「反內捲」抑制部分行業生產，預計７月規

模以上工業增加值同比增速從６月的６﹒８％放緩至５﹒９％。



補貼資金空窗期拖累相關商品消費，不過服務消費改善提供緩衝，７月社會消費品零售總額

同比增速料從６月的４﹒８％略降至４﹒６％；１－７月固定資產投資（不含農戶）基本持穩，

預計同比增長２﹒７％，增速較６月略徵收窄０﹒１個百分點。



＊華創證券：出口仍偏強，７月生產或不弱＊



華創證券首席宏觀分析師張瑜稱，可能受出口偏強、「兩新」政策效力仍在釋放等因素影響

，７月生產或依然不弱。



中金宏觀張文朗等在報告中亦指出，出口仍有一定韌性，但是內需走弱，「反內捲」政策對

於相關工業行業的生產可能也有小幅拖累。此外，６月工業增加值的季末效應也會消退。



＊申萬宏源：補貼空窗期或致商品消費回落＊



對於消費的表現，申萬宏源證券首席經濟學家趙偉預計，７月社零同比增速在４﹒８％左右

。一方面，７月底第三批以舊換新資金下達、但時間較晚，令７月實際上處於補貼「空窗期」，

相關商品消費或有回落；但同時，服務消費在居民出行熱度高漲下或迎來改善。



＊中金：設備更新改造推進，製造業投資增速或小幅放緩＊



投資方面，中金預計，出口不確定性可能影響製造業投資，「反內捲」政策也可能對相關行

業的投資形成一定壓制，但大規模設備更新改造政策持續推進，整體製造業投資增速或小幅放緩

。（ｓｌ）

