  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

14/08/2025 14:58

【數據前瞻】反內捲料致７月工業增速放緩，服務消費支撐社零增長

　　《經濟通通訊社１４日專訊》國家統計局將於明日公布７月工業增加值、消費及首７月固投
數據。《路透》綜合約４０家機構預估中值顯示，出口保持韌性及「兩新」（大規模設備更新和
消費品以舊換新）政策效力繼續支持工業景氣度，但「反內捲」抑制部分行業生產，預計７月規
模以上工業增加值同比增速從６月的６﹒８％放緩至５﹒９％。
　
　　補貼資金空窗期拖累相關商品消費，不過服務消費改善提供緩衝，７月社會消費品零售總額
同比增速料從６月的４﹒８％略降至４﹒６％；１－７月固定資產投資（不含農戶）基本持穩，
預計同比增長２﹒７％，增速較６月略徵收窄０﹒１個百分點。
　
＊華創證券：出口仍偏強，７月生產或不弱＊
　
　　華創證券首席宏觀分析師張瑜稱，可能受出口偏強、「兩新」政策效力仍在釋放等因素影響
，７月生產或依然不弱。
　
　　中金宏觀張文朗等在報告中亦指出，出口仍有一定韌性，但是內需走弱，「反內捲」政策對
於相關工業行業的生產可能也有小幅拖累。此外，６月工業增加值的季末效應也會消退。
　
＊申萬宏源：補貼空窗期或致商品消費回落＊
　
　　對於消費的表現，申萬宏源證券首席經濟學家趙偉預計，７月社零同比增速在４﹒８％左右
。一方面，７月底第三批以舊換新資金下達、但時間較晚，令７月實際上處於補貼「空窗期」，
相關商品消費或有回落；但同時，服務消費在居民出行熱度高漲下或迎來改善。
　
＊中金：設備更新改造推進，製造業投資增速或小幅放緩＊
　
　　投資方面，中金預計，出口不確定性可能影響製造業投資，「反內捲」政策也可能對相關行
業的投資形成一定壓制，但大規模設備更新改造政策持續推進，整體製造業投資增速或小幅放緩
。（ｓｌ）

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

美國締造南高加索和約的虛妄

14/08/2025 11:30

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處