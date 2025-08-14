【ＦＯＣＵＳ】蟄伏四年重見６００元，企鵝兩「板斧」修成正果

【ＦＯＣＵＳ】６００元！時隔逾四年後，「股王」騰訊（００７００）周四（１４日）終

於重返６字頭，動力來自兩大「現金牛」－－遊戲、廣告的標青表現，而歸根到底，則是ＡＩ賦

能的降本增效修成正果。



＊「增效」谷起兩業務＊



從２０２１年騰訊員工大會高喊「降本增效」，到２０２５年員工大會續高舉此面大旗，騰

訊最新二季報的多項數據，無不折射「降本」、「增效」的成果。當季營收按年增１５％至

１８４５億元（人民幣．下同），創四年來最高增速；其中，遊戲（５９２億元）、廣告

（３５７﹒６億元）兩大重磅業務收入，按年分別勁增２２％、２０％。



先看「增效」，以騰訊將於下周二（１９日）上線的《無畏契約》手遊為例，玩家若想搶號

先玩，就要通過微信小程序「瓦手ＡＩ放號官」跟ＡＩ語言大模型互動，以贏取「超前資格」，

刺激預約數直逼６０００萬。此外，騰訊還以ＡＩ助玩家識別場景、提供反饋，創造全新體驗，

令遊戲長青長有。



廣告方面，騰訊加大ＡＩ在廣告創作、推薦、效果分析中的應用，提高點擊率和轉化率。值

得一提的是，騰訊自２０１７年起每年舉行廣告算法大賽，以數百萬獎金池招攬全球人才，部分

勝出者加入公司成為算法工程師，例如創建出在適當時間向適當人群展示適當廣告的行銷模式。



＊「降本」聰明地花錢＊



如果說ＡＩ擔當「增效」利器，那麼「降本」的精髓則是遠離激進擴張。明證之一是資本開

支

，繼去年第四季按年飆升３８６％至３６５﹒７８億元（主因購買更多ＧＰＵ以滿足推理需求）

後，今年首兩季回落至２７４﹒８億元、１９１﹒１億元。騰訊最新稱，有足夠晶片做ＡＩ訓練

，總裁劉熾平更強調，不會盲目ａｌｌ ｉｎ ＡＩ，而是「聰明地花錢」，甚至透露在特定領

域會使用較小模型替代旗艦模型。



明證之二是最新「一般及行政開支」錄３１９﹒２億元，按年增１６﹒１％，較２０２２年

同期的１９﹒６％顯著走低。此外，二季度末員工數１１﹒１２萬，按季增約１８００人，仍低

於２０２１年末的１１﹒２７萬。



當Ｍｅｔａ擬明年底全面利用ＡＩ製作和定位廣告，將ＡＩ視作「新業務基因」的騰訊，降

本增效、穿越周期的故事亦遠未結束。而此一世界級中國科企的預期市盈率，仍遠低於蘋果、索

尼、任天堂等一眾同行，大摩、花旗、瑞信、大和就上調其目標價分別至６５０、６９９、

７２０、７５０港元。

