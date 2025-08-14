  • 會員
14/08/2025 12:35

【ＦＯＣＵＳ】蟄伏四年重見６００元，企鵝兩「板斧」修成正果

　　【ＦＯＣＵＳ】６００元！時隔逾四年後，「股王」騰訊（００７００）周四（１４日）終
於重返６字頭，動力來自兩大「現金牛」－－遊戲、廣告的標青表現，而歸根到底，則是ＡＩ賦
能的降本增效修成正果。
　
＊「增效」谷起兩業務＊
　
　　從２０２１年騰訊員工大會高喊「降本增效」，到２０２５年員工大會續高舉此面大旗，騰
訊最新二季報的多項數據，無不折射「降本」、「增效」的成果。當季營收按年增１５％至
１８４５億元（人民幣．下同），創四年來最高增速；其中，遊戲（５９２億元）、廣告
（３５７﹒６億元）兩大重磅業務收入，按年分別勁增２２％、２０％。
　
　　先看「增效」，以騰訊將於下周二（１９日）上線的《無畏契約》手遊為例，玩家若想搶號
先玩，就要通過微信小程序「瓦手ＡＩ放號官」跟ＡＩ語言大模型互動，以贏取「超前資格」，
刺激預約數直逼６０００萬。此外，騰訊還以ＡＩ助玩家識別場景、提供反饋，創造全新體驗，
令遊戲長青長有。
　
　　廣告方面，騰訊加大ＡＩ在廣告創作、推薦、效果分析中的應用，提高點擊率和轉化率。值
得一提的是，騰訊自２０１７年起每年舉行廣告算法大賽，以數百萬獎金池招攬全球人才，部分
勝出者加入公司成為算法工程師，例如創建出在適當時間向適當人群展示適當廣告的行銷模式。
　
＊「降本」聰明地花錢＊
　
　　如果說ＡＩ擔當「增效」利器，那麼「降本」的精髓則是遠離激進擴張。明證之一是資本開

，繼去年第四季按年飆升３８６％至３６５﹒７８億元（主因購買更多ＧＰＵ以滿足推理需求）
後，今年首兩季回落至２７４﹒８億元、１９１﹒１億元。騰訊最新稱，有足夠晶片做ＡＩ訓練
，總裁劉熾平更強調，不會盲目ａｌｌ　ｉｎ　ＡＩ，而是「聰明地花錢」，甚至透露在特定領
域會使用較小模型替代旗艦模型。
　
　　明證之二是最新「一般及行政開支」錄３１９﹒２億元，按年增１６﹒１％，較２０２２年
同期的１９﹒６％顯著走低。此外，二季度末員工數１１﹒１２萬，按季增約１８００人，仍低
於２０２１年末的１１﹒２７萬。
　
　　當Ｍｅｔａ擬明年底全面利用ＡＩ製作和定位廣告，將ＡＩ視作「新業務基因」的騰訊，降
本增效、穿越周期的故事亦遠未結束。而此一世界級中國科企的預期市盈率，仍遠低於蘋果、索
尼、任天堂等一眾同行，大摩、花旗、瑞信、大和就上調其目標價分別至６５０、６９９、
７２０、７５０港元。

