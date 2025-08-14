  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

14/08/2025 15:32

《中國要聞》王毅見柬埔寨外長，讚賞柬方開展網賭電詐清剿行動

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中國外交部長王毅今日在雲南安寧會見來華出席瀾湄合作第十
次外長會的柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆。王毅表示，中方讚賞柬方開展網賭電詐清剿行動
，希望柬方繼續採取強有力措施，同地區國家形成合力，打擊跨境犯罪活動。
　
　　王毅指，中柬是鐵桿朋友，更是全天候命運共同體。中方支持柬埔寨維護政治穩定、促進經
濟發展、提升民生水平，願同柬方發揮中柬政府間協調委員會作用，豐富「鑽石六邊」合作架構
內涵，推動「工業發展走廊」和「魚米走廊」取得更多可視成果，讓中柬合作為柬人民帶來更多
福祉，為地區發展繁榮作出貢獻。
　
＊王毅：期待柬泰雙方加強接觸交流，恢復友好互信＊
　
　　王毅並指，當今世界變亂交織，需要和平安寧。瀾湄國家在中國安寧舉行外長會，共商發展
大計、發出安寧之聲、形成安寧共識，具有重要意義。王毅還稱，柬、泰都是中國的好鄰居、好
朋友，期待雙方加強接觸交流，恢復友好互信。中方相信當事方能夠通過對話協商妥善解決分歧
，支持東盟為此發揮積極作用，維護好東盟的團結。
　
　　布拉索昆則表示，柬方高度重視對華關係，感謝中方的無私支持幫助，期待提升合作水平，
取得更多合作成果。安寧寓意和平安寧，柬方願全力支持參與，希望通過此次外長會，推動瀾湄
合作加快發展，促進地區繁榮穩定。布拉索昆並介紹了柬泰關係近況，感謝中方積極勸和促談，
推動局勢降溫。（ｓｌ）

【你點睇？】80歲的士司機撞斃遊客，報稱駕駛時頭暈，你認為當局應否立法設商業司機強制退休年齡？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

美國締造南高加索和約的虛妄

14/08/2025 11:30

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處