《中國要聞》王毅見柬埔寨外長，讚賞柬方開展網賭電詐清剿行動

《經濟通通訊社１４日專訊》中國外交部長王毅今日在雲南安寧會見來華出席瀾湄合作第十

次外長會的柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆。王毅表示，中方讚賞柬方開展網賭電詐清剿行動

，希望柬方繼續採取強有力措施，同地區國家形成合力，打擊跨境犯罪活動。



王毅指，中柬是鐵桿朋友，更是全天候命運共同體。中方支持柬埔寨維護政治穩定、促進經

濟發展、提升民生水平，願同柬方發揮中柬政府間協調委員會作用，豐富「鑽石六邊」合作架構

內涵，推動「工業發展走廊」和「魚米走廊」取得更多可視成果，讓中柬合作為柬人民帶來更多

福祉，為地區發展繁榮作出貢獻。



＊王毅：期待柬泰雙方加強接觸交流，恢復友好互信＊



王毅並指，當今世界變亂交織，需要和平安寧。瀾湄國家在中國安寧舉行外長會，共商發展

大計、發出安寧之聲、形成安寧共識，具有重要意義。王毅還稱，柬、泰都是中國的好鄰居、好

朋友，期待雙方加強接觸交流，恢復友好互信。中方相信當事方能夠通過對話協商妥善解決分歧

，支持東盟為此發揮積極作用，維護好東盟的團結。



布拉索昆則表示，柬方高度重視對華關係，感謝中方的無私支持幫助，期待提升合作水平，

取得更多合作成果。安寧寓意和平安寧，柬方願全力支持參與，希望通過此次外長會，推動瀾湄

合作加快發展，促進地區繁榮穩定。布拉索昆並介紹了柬泰關係近況，感謝中方積極勸和促談，

推動局勢降溫。（ｓｌ）

