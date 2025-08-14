中國太保（０２６０１）７個月保費收入３１４６億人幣，升逾５％

《經濟通通訊社１４日專訊》中國太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）公布，今年７
個月累計原保險保費收入３１４５﹒９億元（人民幣．下同），比去年同期原保險保費收入
２９８２﹒４７億元升約５﹒４８％。
該集團指，今年７個月子公司中國太平洋人壽保險累計原保險保費收入１８５９﹒６２億元
，增長９％，另一子公司中國太平洋財產保險累計原保險保費收入為１２８６﹒２８億元，增長
０﹒８％。（ｗｈ）
14/08/2025 08:05
