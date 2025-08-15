《政政經經－石鏡泉》跌完可望升

《政政經經》大市前日（１３日）升，昨日（１４日）又跌，今天（１５日）如何，會升啲

啩。如不升，並下周一（１８日）續跌，並失守２５１００點位，則是輪升浪又或暫打住。



騰訊（００７００）業績好，但似為市場預期並消化，故昨日屬見光死格，如今日續死，唉

！升完６００點仲咁悲觀？無法，Ａ股似已洩氣。２０２１年Ａ股（上證）也見出３７００點，

但造了個３頂，之後便跌、跌、跌，如今重遊３７００點，壓力不小，起碼３４％Ａ股無乜升，

而昨日見４０００多股下跌。Ａ股一石落，可以擊起港股浪。



「金融界」８月１４日報道，港股市場高開低走震盪下行，午後保持窄幅震盪，截至收盤，

恒生指數跌０﹒４％，報２５５１９點，恒生科技指數跌１％，報５５７６點，國企指數跌

０﹒２％，報９１２８點，紅籌指數漲０﹒５％，報４４０２點。



大型科技股多數走低，阿里巴巴（０９９８８）跌１﹒５％，騰訊控股漲０﹒７％，京東集

團（０９６１８）跌１﹒８％，小米集團（０１８１０）跌０﹒１％，網易（０９９９９）跌

３﹒５％，美團（０３６９０）漲０﹒１％，快手（０１０２４）漲０﹒３％，嗶哩嗶哩

（０９６２６）跌０﹒５％。聯想集團（００９９２）跌近６％，比亞迪股份（０１２１１）跌

１％，生物醫藥板塊強勢，榮昌生物（０９９９５）漲超１３％；保險股普漲，陽光保險

（０６９６３）漲７﹒２％；內房股走強，美的置業（０３９９０）漲超１２％；中資券商股漲

幅居前，興證國際（０６０５８）漲７％；鋼鐵股午後持續走低，鞍鋼股份（００３４７）跌

５﹒２％。



中信證券研報認為，展望８月份，半年報業績期將是港股行情是否延續的重要節點。結合政

策方面「反內捲」的廣泛影響與快速落地，預計短期市場可能由前期的流動性驅動轉往業績驅動

與政策驗證的共振階段。



平安證券（香港）研究指出，宏觀層面，儘管面臨美國關稅不確定性，但中國７月出口數據

意外強勁，同時減息預期支撐下，港股延續上漲勢頭。該機構認為，港股具備較低估值以及交易

漸趨活躍等優勢，中長期走勢仍可保持較為樂觀展望。８月初港股股指有所回調，但南下資金仍

保持規模淨流入，以中國資產為核心的港股配置價值仍然凸顯。



國元國際控股表示，從中長期視角來看，雖然此前國內高層會議顯示短期內出台超預期寬鬆

政策的可能性較低，但為了應對關稅影響，下半年在經濟動能減弱時仍可能會有相關政策出台。

政策預期仍能支撐港股估值，預計港股中長期內保持韌性。



興業證券發布研報稱，長期繼續堅定看多做多港股。全球投資者特別是中國投資者對於中國

股市的牛市思維正在持續增強。興業證券維持此輪港股行情將走出超級長牛的判斷。中短期，維

持下半年港股行情震盪向上，持續創新高的判斷。美聯儲降息可能只是時間問題，聚焦聯儲減息

和美元走軟對港股流動性的進一步刺激動能。



整體言，中港股市升勢仍在，上升途中有些跌宕，日升日跌還是我輩散戶不能不接受的事實

。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

