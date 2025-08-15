《駐京專電》中國增「Ｋ字簽證」，外國青年科技人才可獲入境便利

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》為吸收外國科技人才，深入實施新時代人

才強國戰略，國務院修改外國人入境出境管理條例，增加一項「Ｋ字簽證，發給入境的外國青年

科技人才」，自１０月１日起實施。「Ｋ字簽證」對象是全球知名大學或科研機構的科學、技術

、工程、數學人才，在入境次數、有效期、停留期上有更多便利。



司法部、外交部、公安部、國家移民局負責人發布答記者問稱，「Ｋ字簽證」簽發給從境內

外知名高校或者科研機構科學、技術、工程、數學學科領域專業畢業並獲得相應學歷學位證書（

學士學位及以上），或者在上述機構從事相關專業教育、科研工作的外國青年科技人才。具體條

件和要求將在中國駐外使領館網站公布。



＊「Ｋ字簽證」不要求國內有聘用或邀請單位＊



相較於現有的１２類普通簽證，「Ｋ字簽證」將在入境次數、有效期、停留期方面為持證人

提供更多便利。持證人入境後可從事教育、科技、文化等領域交流及創業、商務等活動。「Ｋ字

簽證」僅對年齡和教育背景或工作經歷有特定要求，不要求國內有聘用或邀請單位，申辦流程也

將更為便利。



＊升級完善簽證申請系統，優化申辦流程＊



為確保《決定》順利實施，外交部將會同有關方面抓緊做好以下工作：一是制定配套辦法，

明確申請Ｋ字簽證的具體條件和要求，升級完善簽證申請系統，優化申辦流程，確保《決定》增

設Ｋ字簽證有關政策落地落實。二是採取多種方式做好《決定》的宣傳解讀，通過多種渠道發布

Ｋ字簽證辦理條件和需要提交的材料等，便於申請人提出申請。三是外交部、公安部等有關部門

及駐外使領館將協同配合，做好Ｋ字簽證簽發和境內延期、換發、補發，以及外國青年科技人才

入境後停居留管理等工作，依法為申請人及持證人提供相應便利。

