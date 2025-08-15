  • 會員
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

15/08/2025 10:49

【ＡＩ】世界人形機器人運動會開幕，５００機器人角逐２６枚金牌

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》首個世界人形機器人運動會１４日晚在北
京開幕。在開幕式《天工霓裳》節目中，模特胡兵領著多位機器人現場走秀。機器人天工上半身
點綴繁花，機器人小巨人化身哪吒、悟空和小書生，樂聚機器人的服裝還繡上了敦煌紋樣。
　
　　本次運動會設２６個賽項，除體育場景外，還有工廠、醫院、酒店等場景，吸引來自１６個
國家和地區的２８０支隊伍、５００餘台人形機器人參與角逐。機器人將在短短３天的賽期內角
逐２６枚金牌。
　
　　北京四中道元校區的中學生手執運動會會旗步入會場，北京亦莊人形機器人半程馬拉松的冠
亞季軍獲得者天工Ｕｌｔｒａ、松延動力Ｎ２、卓益得行者二號機器人也作為護旗手運動員緩緩
登場。隨後，２５台剛剛助力中國戰隊斬獲２０２５　ＲｏｂｏＣｕｐ巴西世界杯冠軍的加速進
化機器人Ｂｏｏｓｔｅｒ　Ｔ１，作為機器人運動員代表以５Ｘ５的方隊率先出場。曾服務北京
冬奧會的宇樹科技Ｕｎｉｔｒｅｅ　Ｇ１機器人隊伍也與柔道奧運冠軍和游泳、拳擊運動員等跨
界組隊亮相。
　
　　值得注意的是，有２４支學生隊伍也組成方陣走進會場。他們中有３支中學生隊伍和２１支
來自全國各大高校的隊伍，以工程師的身份參賽，展現中國科技的新生代力量。
　
　　在會旗前，機器人天工２﹒０　Ｐｒｏ作為運動員代表莊嚴宣誓，表示將承人類之志，展科
技之力，揚創新之帆，築共生之夢，智競向未來。

