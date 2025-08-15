  • 會員
AH股新聞

15/08/2025 11:30

【數據解讀】固投增速２５年低，統計局：投資結構優化壓力階段性

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》首７月固定資產投資增１﹒６％，不但大
遜預期的２﹒７％，增速更創２０００年９月以來近２５年最低水平。
　
　　國家統計局新聞發言人付凌暉在發布會上表示，總的來看，中國投資規模繼續擴大，投資結
構不斷優化，投資增長面臨的壓力是階段性的，對此要全面看待。從未來發展看，中國投資空間
潛力依然巨大，中國人均資本存量與發達國家相比仍有較大差距，未來加快發展新質生產力，促
進城鄉區域協調發展，補齊民生短板，都需要加大投入。
　
＊高溫暴雨頻發、影響項目工程施工＊
　
　　他指出，１－７月份固定資產投資同比增長１﹒６％，比１－６月份回落，扣除價格因素，
固定資產投資實際增長在４％－５％左右。投資名義增速的回落，既有部分地區高溫暴雨頻發、
影響項目工程施工的短期因素，也有外部環境複雜多變、國內企業競爭加劇、投資收益下降的影
響，還有中國轉型發展過程中傳統行業投資動能在減弱，新興行業成長尚難以完全對沖的原因。
盡管投資名義增速有所回落，但扣除價格因素，投資實物工作量並不低，尤其是在創新驅動發展
引領下和大規模設備更新政策帶動下，投資結構持續優化，繼續為經濟轉型升級創造有利條件。

