【數據解讀】統計局：工業企業盈利仍承壓，進一步擴需求強化創新

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局新聞發言人付凌暉表示，７月

份工業生產總體平穩，發展質量繼續提升，但外部環境負擔嚴峻，部分行業供求矛盾仍較突出，

工業企業盈利依然承壓。下階段工業生產發展向好具有較多的有利條件，要著眼長遠，進一步擴

大國內需求，強化創新驅動，大力培育新質生產力，促進傳統行業轉型升級。



＊７月份智能無人飛行器製造、智能車載設備製造增加值分別增８０﹒８％和２１％＊



付凌暉表示，７月份，規模以上數字產品製造業增加值同比增長８﹒４％，人工智能快速發

展與實體經濟融合更加緊密，應用場景不斷豐富，各種智能終端產品日漸普及。７月份智能無人

飛行器製造、智能車載設備製造增加值分別增長８０﹒８％和２１％，工業機器人、民用無人機

等智能化產品產量分別增長２４％和１８﹒９％。



７月份新能源汽車、鋰離子電池等新能源產品產量同比分別增長１７﹒１％和２９﹒４％

，碳纖維、生物基化學纖維等綠色材料產量分別增長４３﹒８％和１９﹒８％。綠色轉型也為綠

色循環產業發展創造良好機遇，７月份廢棄資源綜合利用業增加值同比增長１１﹒７％。

