  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

15/08/2025 11:36

【數據解讀】統計局：工業企業盈利仍承壓，進一步擴需求強化創新

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局新聞發言人付凌暉表示，７月
份工業生產總體平穩，發展質量繼續提升，但外部環境負擔嚴峻，部分行業供求矛盾仍較突出，
工業企業盈利依然承壓。下階段工業生產發展向好具有較多的有利條件，要著眼長遠，進一步擴
大國內需求，強化創新驅動，大力培育新質生產力，促進傳統行業轉型升級。
　
＊７月份智能無人飛行器製造、智能車載設備製造增加值分別增８０﹒８％和２１％＊
　
　　付凌暉表示，７月份，規模以上數字產品製造業增加值同比增長８﹒４％，人工智能快速發
展與實體經濟融合更加緊密，應用場景不斷豐富，各種智能終端產品日漸普及。７月份智能無人
飛行器製造、智能車載設備製造增加值分別增長８０﹒８％和２１％，工業機器人、民用無人機
等智能化產品產量分別增長２４％和１８﹒９％。
　
　　　７月份新能源汽車、鋰離子電池等新能源產品產量同比分別增長１７﹒１％和２９﹒４％
，碳纖維、生物基化學纖維等綠色材料產量分別增長４３﹒８％和１９﹒８％。綠色轉型也為綠
色循環產業發展創造良好機遇，７月份廢棄資源綜合利用業增加值同比增長１１﹒７％。

【你點睇？】80歲的士司機撞斃遊客，報稱駕駛時頭暈，你認為當局應否立法設商業司機強制退休年齡？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中國GDP早超美，成世界最大經濟體？

15/08/2025 08:08

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處