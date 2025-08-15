  • 會員
說說心理話
AH股新聞

15/08/2025 11:54

【數據解讀】核心ＣＰＩ環比降轉漲，統計局：提振消費有效實施

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》７月份居民消費價格環比由降轉漲
０﹒４％，核心ＣＰＩ同比漲幅連續擴大。國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦新聞發布會上
表示，核心ＣＰＩ同比漲幅連續擴大，主要是今年以來提振消費專項行動有效實施，商品和服務
消費潛力逐步釋放，對價格的帶動增強，加之國內統一大市場建設穩步推進，依法依規治理企業
無序競爭，也促進了價格提升。
　
　　他指出，由於ＣＰＩ中食品、能源價格受短期因素影響較大，觀察價格變化，不僅要看
ＣＰＩ總的變化，還要看核心ＣＰＩ的變化，核心ＣＰＩ更能反映物價變化趨勢。核心ＣＰＩ同
比漲幅連續擴大，主要是今年以來提振消費專項行動有效實施，商品和服務消費潛力逐步釋放，
對價格帶動增強，加之國內統一大市場建設穩步推進，依法依規治理企業低價無序競爭也促進了
價格回升。
　
　　關於下階段物價走勢，他示，儘盡管外部環境複雜多變，國際大宗商品價格波動影響還存在
不確定性，國內部分行業競爭壓力較大，但隨著更加積極的宏觀政策顯效，提振消費專項行動繼
續發力，依法依規治理企業低價無序競爭，推進重點行業產能治理，經濟新動能成長壯大，價格
合理回升的基礎將不斷夯實。

