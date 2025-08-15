《神州頭條》財經報章頭版摘要：滬津皖試點「數據語料作價入股」

《經濟通通訊１５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



國家數據局：今年底數據流通節點城市將擴大到５０個左右

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家數據局局長劉烈宏表示，「十四五」時期，中國數字基礎設施在規模、技術等方面處於世界

領先地位。數據在推動「人工智能＋」過程中發揮著關鍵作用，特別是高質量數據集的建設至關

重要。截至今年６月底，各地高質量數據集累計交易額近４０億元。今年底數據流通節點城市將

擴大到５０個左右。



國資央企加力布局人工智能賽道

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國務院國資委最新數據顯示，截至７月底，中央企業已布局１６個重點行業８００餘個場景。業

內人士認為，諸多跡象表明，國資央企正加力布局人工智能賽道。隨著政策持續加碼，依托需求

規模、產業配套與場景優勢，國資央企將加速推動人工智能產業高質量發展，通過加大投入與資

本運作提速，將塑造新產業優勢、培育新動能。



精準施策有後手，多措並舉穩外貿

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

前７個月中國外貿同比增速較上半年有所加快。站在當前時點，外貿政策如何進一步發力穩住基

本盤，受到市場廣泛關注。專家認為，穩外貿相關政策將從加大融資支持力度、優化出口退稅等

方面精準施策，同時還將持續擴大高水平對外開放，繼續高水平建設自貿試驗區等開放平台。這

些政策長短相濟，將助力穩定預期、推進外貿產業轉型升級。





《上海證券報》



「兩山」理念改變中國引領時代

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

８月１５日是第三個全國生態日，也是「兩山」理念提出二十周年的日子。２０年前的這一天，

時任浙江省委書記習近平同志來到安吉餘村考察調研，首次提出「綠水青山就是金山銀山」科學

論斷。沿著「兩山」理念的科學指引，餘村之變今非昔比，中國之美日新月異。作為習近平生態

文明思想的核心理念，「兩山」理念不僅深刻改變中國，也為人與自然和諧共生的全球探索凝聚

共識、指明路徑。



著力鞏固資本市場回穩向好勢頭，持續增強市場吸引力

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

今年以來，面對複雜嚴峻的風險考驗，各方共同行動，從政策對沖、資金對沖、預期對沖等方面

協同打出一攬子穩市「組合拳」，助力資本市場抵御超預期的外部沖擊，市場韌性不斷增強、預

期持續改善，回穩向好的態勢不斷鞏固。



「十四五」時期數字中國建設發展成就，中國ＡＩ專利數佔全球六成

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「十四五」時期，中國牢牢把握數字化、網絡化、智能化發展機遇，全面深化數據要素市場化配

置改革，加快數字化綠色化協同轉型發展，推動數字中國建設取得顯著成就。國家發展改革委黨

組成員、國家數據局局長劉烈宏８月１４日在國新辦舉行的高質量完成「十四五」規劃系列主題

新聞發布會上表示，今年還將推出數據產權等１０多項制度，同時部署一批數據產業集聚區建設

試點，加快形成產業生態和規模優勢。





《證券時報》



深圳打造科技消費新樣本，讓未來生活觸手可及

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

不同的人可能會有不同的答案，但一份由深圳出品的「科技伴手禮」清單，正在重新定義這座城

市的消費魅力。當客商在華強北搶購全景相機和無人機，機器人在６Ｓ店展示「十八般武藝」，

深圳正以「技術研發－場景淬煉－消費輻射」的閉環重塑全球商業邏輯。從實驗室的產品研發到

機器人街區的「人機共生」，從華強北的草根創新到全球市場的攻城略地，深圳讓硬核技術走進

消費、應用場景，構建觸手可及的「未來商店」，打造科技消費的「新樣本」。深圳正在證明：

最硬核的特產，從來不止於美食與工藝品，更是那些能裝進行李箱的「中國智造」。



加快打造數據高地，滬津皖試點「數據語料作價入股」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國新辦舉行「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會，國家數據局有關負責人表示，

今年將推出數據產權等１０餘項制度，並計劃年底前將數據流通節點城市擴至５０個左右，加速

釋放數據要素價值。同時，上海、天津、安徽等地正在試點「數據語料作價入股」等新模式，引

導企業將高質量數據集折算為股權投入到相關企業。



國產動畫用文化自信打動人心

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近日，《浪浪山小妖怪》以突破７億元票房的佳績，刷新了中國影史國產二維動畫電影票房紀錄

。《浪浪山小妖怪》的爆火並非孤例。回望近年，從《大聖歸來》中重燃斗志的孫悟空，到《哪

吒之魔童降世》裏喊出「我命由我不由天」的哪吒；從《雄獅少年》中懷揣舞獅夢想的少年，到

《長安三萬里》裏以筆墨書寫大唐風華的詩人群像，再到如今《浪浪山小妖怪》中努力突破自我

的小妖們……國產動畫佳作層出不窮，它們正以深厚的文化自信為基石，一次次精準觸達觀眾內

心。（ｅｗ）

