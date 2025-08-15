《神州經脈》固投增速２５年低，工業消費年內最差，滬指連升兩周

《神州經脈》中國經濟第三季開局疲軟，不過滬綜指僅跌一日後就重拾升勢，無視７月經濟

數據疲弱，今日（１５日）盤中再度站上３７００點，最終收升０﹒８３％報３６９６﹒７７點

，深成指亦升１﹒６％，創業板大漲２﹒６１％。兩市成交２﹒２４萬億元（人民幣．下同），

較上個交易日減少３４６億元或１﹒５％，是連續第三日成交破２萬億。



回顧本周，因周末公布的７月ＣＰＩ、ＰＰＩ數據優於預期，滬指從周一（１１日）起展開

升勢，隨著中美確認就關稅休戰期再延長９０天，全球供應鏈鬆一口氣，市場投資情緒升溫，大

市連創新高，更在昨日重新登上三千七大關，為２０２１年１２月以來首次。雖然滬綜指昨衝高

回落，小跌收市，全周計仍漲１﹒７％，連升兩周累計升幅３﹒８％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１８２３，較上個交易日４時３０分收盤

價跌９３點子，止兩連升，全日在７﹒１７８５至７﹒１８４６之間波動。今日人民幣兌一美元

中間價報７﹒１３７１，較上個交易日跌３４點子，止兩連升，較市場預測則偏強逾４８０點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中國７月經濟數據全面遜於預期，其中社會消費品零售總額同比增長３﹒７％，創年內最

低水平；７月工業增加值增５﹒７％創去年１１月以來新低，首７月固定資產投資同比僅增

１﹒６％，更創下２０００年９月以來近２５年最低水平。７月城鎮調查失業率升至５﹒２％，

較６月上升０﹒２個百分點，與上年同月持平，並創四個月新高。



２﹒ 國家統計局解讀７月經濟數據稱，總體來看，７月份，國民經濟克服外部環境複雜多變和

國內極端天氣等不利影響，保持穩中有進。專家則指，考慮到上半年經濟增長已超全年５％的目

標，決策層料可容忍下半年經濟活動的適度放緩；若三季度經濟持續走弱，四季度有望出台新的

支持政策。



３﹒ 今年１－７月全國房地產開發投資同比下降１２％，創２０２０年１－２月新冠疫情暴發

之初（－１６﹒３％）以來逾５年新低，亦為歷來次低。據《財新》測算，７月當月房地產投資

同比降幅擴大４﹒１個百分點至１７％，或與房地產銷售持續惡化等因素有關。



４﹒ 國家統計局，７月７０個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比下降，同比降幅整

體有所收窄。《路透》根據統計局數據測算，７月７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌

幅續收窄至２﹒８％，為去年３月以來近一年半最小；環比跌幅０﹒３％，與上月相同。



５﹒ 據內媒報道，多個省市近期公告暫停受理汽車置換補貼申請業務，引起輿論關注，不過值

得注意的是，當地的汽車報廢更新補貼申請仍繼續受理，而即將啟動的個人消費貸款貼息政策，

也涵蓋了汽車消費領域。國家統計局今日解讀最新經濟數據時提到，下階段要繼續深入實施提振

消費專項行動，在擴大商品消費的同時，培育服務消費新的增長點。



６﹒ 世界人形機器人運動會昨日晚在北京開幕。本次運動會設２６個賽項，吸引來自１６個國

家和地區的２８０支隊伍、５００餘台人形機器人參與角逐。機器人將在短短３天的賽期內角逐

２６枚金牌。運動會首金今日誕生，在１５００米田徑決賽中，靈翌科技（宇樹科技子公司）以

６分３４秒的成績奪冠，「天驕」隊（參賽機器人為天工）以６分５５秒成亞軍，杭州宇樹科技

以７分１０秒獲第三名。



７﹒ 為吸收外國科技人才，深入實施新時代人才強國戰略，國務院修改外國人入境出境管理條

例，增加一項「Ｋ字簽證」，發給入境的外國青年科技人才，自１０月１日起實施。「Ｋ字簽證

」對象是全球知名大學或科研機構的科學、技術、工程、數學人才，在入境次數、有效期、停留

期上有更多便利。具體條件和要求將在中國駐外使領館網站公布。



８﹒ 老鋪黃金今日在官方微信公眾號發布調價預告，將於２０２５年８月２５日進行產品提價

調整，具體調價幅度尚未公布，調價前將對部分產品實施限購。老鋪黃金在今年２月已經調過一

次價，涉及產品價格漲幅在４％－１２％。據了解，老鋪黃金每年都會進行２－３次調價。

（ｓｌ）


