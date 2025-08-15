《鍾之日記》京東績後捱沽，數據遜恒指軟

《鍾之日記》８月１５日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



港股昨升超上月高位２５７３５後回落，今早續遇回吐壓力，低開近２００點，內地公布７

月經濟數據全面遜預期後，恒指跌勢轉急，京東（０９６１８）績後捱沽，科網股集體疲弱。恒

指全日收報２５２７０，跌２４９點或１％，主板成交近３１２７億元。全周計恒指仍升

１﹒６５％，連升兩周累計漲幅超３％。



＊滬指３７００遇阻，本周升１﹒７％＊



中國經濟第三季開局疲軟，７月數據全面遜於預期，其中社會消費品零售總額同比增長

３﹒７％，創年內最低水平；７月工業增加值增５﹒７％創去年１１月以來新低；首７月固定資

產投資同比僅增１﹒６％，更創下近２５年最低水平。分析指，考慮到上半年經濟增長已超全年

５％的目標，決策層料可容忍下半年經濟活動的適度放緩；預計三季度將為政策觀察期，若經濟

持續走弱，四季度有望出台新的政策支持舉措。



滬綜指無視７月經濟數據疲弱，今日盤中再度站上３７００點，最終收升０﹒８３％報

３６９６﹒７７點，深成指亦升１﹒６％，創業板大漲２﹒６１％。兩市成交２﹒２４萬億元人

民幣，較上個交易日減１﹒５％，是連續第三日成交破２萬億元人民幣。



回顧本周，因周末公布的７月ＣＰＩ、ＰＰＩ數據優於預期，滬指從周一（１１日）起展開

升勢，隨著中美確認就關稅休戰期再延長９０天，全球供應鏈鬆一口氣，市場投資情緒升溫，大

市連創新高，更在昨日重新登上三千七大關，為２０２１年１２月以來首次。雖然滬綜指昨衝高

回落，小跌收市，全周計仍漲１﹒７％，連升兩周累計升幅３﹒８％。



＊外賣戰傷利潤，京東績後走跌＊



京東（０９６１８）昨公布次季業績，經調整盈利下降近５０％至約７４億元人民幣，主要

是由於在新業務（包括外賣配送）上的投資，導致經調整經營虧損擴大至１４８億元人民幣所影

響。公司指季內收入為３５６７億元人民幣，按年增長２２﹒４％。



京東管理層在業績展望中提到，京東食品配送深度整合到京東的更廣泛生態系統中，旨在與

京東零售、京東物流和其他業務解鎖協同效應，但管理層同時指出，由於行業動態和投資步伐，

京東的利潤率可能在短期內波動，長期目標是實現高單位數的利潤率。



內地外賣大戰上月升級，京東集團首席執行官許冉說：「７月以來（外賣）行業競爭在加劇

，我們覺得這些過度競爭行為並沒有產生模式創新，也不給行業產生增量價值，反而一定程度會

擾亂行業的價格體系，也給商家帶來了很多困擾，因此它是不可持續的。」許冉說，京東外賣現

階段，會投放更多的精在完善平台系統，提升用戶、商家及和騎手的體驗。



京東日前並完成對佳寶食品超級市場的收購，並成立「創新零售－佳寶業務部」，由佳寶創

辦人林曉毅擔任該部門負責人。京東表示，此舉是強化供應鏈策略的重要一步，標誌集團正式進

軍香港實體零售市場。



京東績後捱沽，股價盤中跌至１１９﹒５元、近１１個月低，全日收挫３﹒４％，報

１２０﹒８元。同系京東健康（０６６１８）業績報喜，上半年營收３５２﹒９億元人民幣，同

比增長２４﹒５％；淨利潤２５﹒９６億元人民幣，同比增長２７﹒５％，京東健康今日大漲

１１﹒７％，為最大升幅藍籌。



另值得留意的是，中美貿易戰前景未明朗，包括新加坡及沙特阿拉伯主權財富基金等多家基

金公司在第二季整理中概股，京東、阿里巴巴（０９９８８）、網易（０９９９９）遭多家基金

減持或悉售。阿里收低３％，網易也跌３﹒７％，百度（０９８８８）跌１％。



＊首７月全國地產投資降１２％歷史次低，內房股抗跌＊



國家統計局今日公布數據顯示，前七個月房地產開發投資同比下降１２％，降幅擴大０﹒８

個百分點，僅高於２０２０年１－２月新冠疫情爆發之初，為歷史次低。據《財新》測算，７月

當月房地產投資同比降幅擴大４﹒１個百分點至１７﹒０％，或與房地產銷售持續惡化等因素有

關。



７月房地產先行指標全面滑坡。其中，新建商品房銷售面積、銷售額同比降幅分別擴大

２﹒４個、３﹒３個百分點至７﹒８％、１４﹒１％；新開工面積、竣工面積同比分別下降

１５﹒４％、２９﹒４％，低於前值６﹒０個、２７﹒６個百分點，後者惡化幅度為各項指標中

最大；房地產開發企業到位資金降幅擴大６﹒１個百分點至１５﹒８％。７月房地產市場景氣指

數錄得９３﹒３４，較６月下降０﹒２５個百分點，連續四個月走低，繼續處於歷史低位。



不過，內房股抗跌，建發國際集團（０１９０８）曾高見１８﹒７元，創５２周新高，收升

４﹒６％，報１８﹒６元；越秀地產（００１２３）一度高見５﹒１４元，創一個月新高，收升

近４％，報５﹒０６元；龍湖集團（００９６０）漲近３％，融創中國（０１９１８）、雅居樂

集團（０３３８３）、華潤置地（０１１０９）等升逾２％。



國信證券指出，考慮到當前地產基本面轉弱，房價持續下跌，地產股很難有趨勢性行情，但

北京新政或是新一輪放鬆的開始，意味著地產股的博弈窗口有望開啟。整體上，房價走勢基本決

定了地產股中期超額收益的變化。但２０２２年至今，地產股超額收益經歷了８次較為明顯的脈

衝，大多來自政策面，且政策說法越新穎，反應越大。４月和７月中央政治局會議淡化地產，但

若房價保持跌幅，可以期待政策「新說法」。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

