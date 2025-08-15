《中國要聞》海南省政府與中國航油舉行座談會，共促自貿港發展

《經濟通通訊社１５日專訊》８月１４日，海南省政府與中國航油在海口舉行座談會，省長
劉小明，中國航油董事長申兆軍參加座談會。劉小明表示，海南願同中國航油深化合作，加快推
進航空能源、國際貿易、總部經濟等領域項目合作，並用好海南自貿港開放政策優勢，攜手開拓
海外市場。海南將全力做好相關項目的對接和服務工作，為中國航油在海南自貿港發展營造良好
營商環境，實現互利共贏發展。（ｗｎ）
