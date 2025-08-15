  • 會員
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

15/08/2025 10:49

【聚焦數據】內地７月原煤生產下降，天然氣、電力生產增速加快

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局數據顯示，７月份，規模以上工業（以下簡稱規上
工業）原煤生產有所下降，原油生產平穩增長，天然氣、電力生產增速加快。
　
　　原煤生產有所下降。７月份，規上工業原煤產量３﹒８億噸，同比下降３﹒８％；日均產量
１２２９萬噸。１－７月份，規上工業原煤產量２７﹒８億噸，同比增長３﹒８％。
　　
　　原油生產穩定增長。７月份，規上工業原油產量１８１２萬噸，同比增長１﹒２％，增速比
６月份放緩０﹒２個百分點；日均產量５８﹒５萬噸。１－７月份，規上工業原油產量
１２６６０萬噸，同比增長１﹒３％。
　
＊原油加工增速加快，同比增８﹒９％＊
　
　　原油加工增速加快。７月份，規上工業原油加工量６３０６萬噸，同比增長８﹒９％，增速
比６月份加快０﹒４個百分點；日均加工２０３﹒４萬噸。１－７月份，規上工業原油加工量
４２４６８萬噸，同比增長２﹒６％。
　
　　天然氣生產增速加快。７月份，規上工業天然氣產量２１６億立方米，同比增長７﹒４％，
增速比６月份加快２﹒８個百分點；日均產量７﹒０億立方米。１－７月份，規上工業天然氣產
量１５２５億立方米，同比增長６﹒０％。
　
＊火電、風電、太陽能發電增速加快＊
　
　　規上工業電力生產增長加快。７月份，規上工業發電量９２６７億千瓦時，同比增長
３﹒１％，增速比６月份加快１﹒４個百分點；日均發電２９８﹒９億千瓦時。１－７月份，規
上工業發電量５４７０３億千瓦時，同比增長１﹒３％，扣除天數原因，日均發電量同比增長
１﹒８％。
　
　　分品種看，７月份，規上工業火電、風電、太陽能發電增速加快，水電降幅擴大，核電增速
放緩。其中，規上工業火電同比增長４﹒３％，增速比６月份加快３﹒２個百分點；規上工業水
電下降９﹒８％，降幅比６月份擴大５﹒８個百分點；規上工業核電增長８﹒３％，增速比６月
份放緩２﹒０個百分點；規上工業風電增長５﹒５％，增速比６月份加快２﹒３個百分點；規上
工業太陽能發電增長２８﹒７％，增速比６月份加快１０﹒４個百分點。（ｊｑ）

