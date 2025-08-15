  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

15/08/2025 11:54

《以舊換新》多地近日陸續暫停汽車置換補貼，報廢更新補貼仍繼續

　　《經濟通通訊社１５日專訊》近期，國內多個省市發布公告，宣布暫停受理汽車置換補貼申
請業務，引發廣泛關注。據《上觀新聞》報道，值得注意的是，雖然置換更新補貼暫停，但這些
城市報廢更新的補貼申請仍在繼續受理。此外，即將啟動的個人消費貸款貼息政策，也涵蓋了汽
車消費領域。
　
　　６月２０日，貴州省商務廳發布公告：自６月２２日０時起，取消該省汽車置換更新補貼活
動中的「舊車置換購買二手車」政策。湖南省的長沙、岳陽、懷化、永州等地，已於７月３１日
２４：００起全面停止汽車置換更新補貼。汽車報廢更新補貼仍有效至２０２５年１２月３１日

　
　　河南省消費品以舊換新活動不分批，截至８月１３日，家電、數碼、汽車置換、家居「煥新
」、電動自行車以舊換新活動已暫停。這也標誌著河南已經暫停汽車置換更新補貼。從７月起，
安徽省的合肥、六安、蕪湖、黃山、滁州等多個城市，陸續暫停了汽車置換更新補貼活動。
　
＊即將啟動的個人消費貸款貼息政策涵蓋汽車消費領域＊
　
　　報道指，雖然不少地方汽車置換更新補貼按下暫停鍵，但新的利好政策已經出台。８月１２
日，財政部會同商務部、中國人民銀行、金融監管總局等部門發布《個人消費貸款財政貼息政策
實施方案》。
　
　　從今年９月起的一年內，包括買車、裝修等各類消費在內，只要是在相關機構獲得了消費貸
款，其中實際用於消費支出的部分，都可以享受貼息支持。單筆５萬元（人民幣．下同）以下的
消費，按照實際金額計算貼息；多筆疊加以後，在同一家貸款機構最高可以享受貼息１０００元

　
　　單筆５萬元以上的消費，以５萬元為上限來計算貼息，也可多筆疊加，加上小額消費的貼息
以後，在同一家貸款機構最高可享受貼息３０００元。（ｊｑ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中國GDP早超美，成世界最大經濟體？

15/08/2025 08:08

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處