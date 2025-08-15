《以舊換新》多地近日陸續暫停汽車置換補貼，報廢更新補貼仍繼續

《經濟通通訊社１５日專訊》近期，國內多個省市發布公告，宣布暫停受理汽車置換補貼申

請業務，引發廣泛關注。據《上觀新聞》報道，值得注意的是，雖然置換更新補貼暫停，但這些

城市報廢更新的補貼申請仍在繼續受理。此外，即將啟動的個人消費貸款貼息政策，也涵蓋了汽

車消費領域。



６月２０日，貴州省商務廳發布公告：自６月２２日０時起，取消該省汽車置換更新補貼活

動中的「舊車置換購買二手車」政策。湖南省的長沙、岳陽、懷化、永州等地，已於７月３１日

２４：００起全面停止汽車置換更新補貼。汽車報廢更新補貼仍有效至２０２５年１２月３１日

。



河南省消費品以舊換新活動不分批，截至８月１３日，家電、數碼、汽車置換、家居「煥新

」、電動自行車以舊換新活動已暫停。這也標誌著河南已經暫停汽車置換更新補貼。從７月起，

安徽省的合肥、六安、蕪湖、黃山、滁州等多個城市，陸續暫停了汽車置換更新補貼活動。



＊即將啟動的個人消費貸款貼息政策涵蓋汽車消費領域＊



報道指，雖然不少地方汽車置換更新補貼按下暫停鍵，但新的利好政策已經出台。８月１２

日，財政部會同商務部、中國人民銀行、金融監管總局等部門發布《個人消費貸款財政貼息政策

實施方案》。



從今年９月起的一年內，包括買車、裝修等各類消費在內，只要是在相關機構獲得了消費貸

款，其中實際用於消費支出的部分，都可以享受貼息支持。單筆５萬元（人民幣．下同）以下的

消費，按照實際金額計算貼息；多筆疊加以後，在同一家貸款機構最高可以享受貼息１０００元

。



單筆５萬元以上的消費，以５萬元為上限來計算貼息，也可多筆疊加，加上小額消費的貼息

以後，在同一家貸款機構最高可享受貼息３０００元。（ｊｑ）

