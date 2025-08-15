《中國房產》南京土拍收金逾７億，南京地鐵、電建地產各斬獲１宗

《經濟通通訊社１５日專訊》據中指研究院，南京今日成功出讓２宗涉宅用地，分別位於鼓
樓區、棲霞區，總土地出讓面積４９２９３﹒２１平方米，總規劃建築面積６８６６９﹒７５平
方米，總起始價７﹒２３億元（人民幣．下同）。最終，南京地鐵２﹒３３億元競得鼓樓區地塊
，電建地產４﹒９億元補倉棲霞區，兩地塊共收金７﹒２３億元。（ｊｑ）
15/08/2025 13:59
