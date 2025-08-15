【數據解讀】財新：７月房地產投資跌１７％，首７月降幅歷史次低

《經濟通通訊社１５日專訊》受價格低迷、部分地區高溫暴雨影響項目工程建設、經濟轉型

和「反內捲」等多重因素影響，內地１－７月固定資產投資同比增速連續第二個月放緩超過１個

百分點，明顯低於預期。



國家統計局今日公布的數據顯示，１－７月全國固定資產投資累計同比增長１﹒６％，增速

較上半年放緩１﹒２個百分點；扣除房地產開發投資，同期全國固定資產投資同比增速走低

１﹒３個百分點至５﹒３％。據《財新》測算，７月當月投資同比下降５﹒３％。從更能體現趨

勢的季調後環比來看，７月投資下降０﹒６３％，增速下降０﹒７個百分點，為２０２３年８月

來最低。



＊前七月房地產開發投資同比下降１２％，歷史次低。＊



分三大領域看，１－７月製造業、基礎設施投資均走弱超１個百分點，房地產投資則持續下

滑。其中，製造業投資累計同比增長６﹒２％，增速放緩１﹒３個百分點，不過仍好於總體投資

。１－７月基礎設施投資累計同比增速下降１﹒４個百分點至３﹒２％。



房地產投資累計和當月同比降幅均擴大，持續拖累總體投資。前七個月房地產開發投資同比

下降１２％，降幅擴大０﹒８個百分點，僅高於２０２０年１－２月新冠疫情暴發之初，為歷史

次低。據《財新》測算，７月當月房地產投資同比降幅擴大４﹒１個百分點至１７﹒０％，或與

房地產銷售持續惡化等因素有關。



７月房地產先行指標全面滑坡。其中，新建商品房銷售面積、銷售額同比降幅分別擴大

２﹒４個、３﹒３個百分點至７﹒８％、１４﹒１％；新開工面積、竣工面積同比分別下降

１５﹒４％、２９﹒４％，低於前值６﹒０個、２７﹒６個百分點，後者惡化幅度為各項指標中

最大；房地產開發企業到位資金降幅擴大６﹒１個百分點至１５﹒８％。（ｊｑ）

