【數據解讀】財新：７月房地產投資跌１７％，首７月降幅歷史次低

《經濟通通訊社１５日專訊》受價格低迷、部分地區高溫暴雨影響項目工程建設、經濟轉型
和「反內捲」等多重因素影響，內地１－７月固定資產投資同比增速連續第二個月放緩超過１個
百分點，明顯低於預期。
國家統計局今日公布的數據顯示，１－７月全國固定資產投資累計同比增長１﹒６％，增速
較上半年放緩１﹒２個百分點；扣除房地產開發投資，同期全國固定資產投資同比增速走低
１﹒３個百分點至５﹒３％。據《財新》測算，７月當月投資同比下降５﹒３％。從更能體現趨
勢的季調後環比來看，７月投資下降０﹒６３％，增速下降０﹒７個百分點，為２０２３年８月
來最低。
＊前七月房地產開發投資同比下降１２％，歷史次低。＊
分三大領域看，１－７月製造業、基礎設施投資均走弱超１個百分點，房地產投資則持續下
滑。其中，製造業投資累計同比增長６﹒２％，增速放緩１﹒３個百分點，不過仍好於總體投資
。１－７月基礎設施投資累計同比增速下降１﹒４個百分點至３﹒２％。
房地產投資累計和當月同比降幅均擴大，持續拖累總體投資。前七個月房地產開發投資同比
下降１２％，降幅擴大０﹒８個百分點，僅高於２０２０年１－２月新冠疫情暴發之初，為歷史
次低。據《財新》測算，７月當月房地產投資同比降幅擴大４﹒１個百分點至１７﹒０％，或與
房地產銷售持續惡化等因素有關。
７月房地產先行指標全面滑坡。其中，新建商品房銷售面積、銷售額同比降幅分別擴大
２﹒４個、３﹒３個百分點至７﹒８％、１４﹒１％；新開工面積、竣工面積同比分別下降
１５﹒４％、２９﹒４％，低於前值６﹒０個、２７﹒６個百分點，後者惡化幅度為各項指標中
最大；房地產開發企業到位資金降幅擴大６﹒１個百分點至１５﹒８％。（ｊｑ）
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽