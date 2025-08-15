《中國要聞》習近平《求是》雜誌發文：促進民營經濟健康高質發展

《經濟通通訊社１５日專訊》８月１６日出版的《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家

主席、中央軍委主席習近平的重要文章《促進民營經濟健康發展、高質量發展》。



文章強調，非公有制經濟是我國社會主義市場經濟的重要組成部分，受憲法和法律保護；促

進各種所有制經濟優勢互補、共同發展，促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成

長，我們將一以貫之堅持和落實，不能變，也不會變。



文章指出，現在政治環境、經濟環境、社會環境都十分有利於民營經濟發展，廣大民營企業

和民營企業家大顯身手正當其時。要把思想和行動統一到黨中央對國內外形勢的判斷上來，統一

到黨中央對經濟工作的決策部署上來，在困難和挑戰中看到前途、看到光明、看到未來，保持發

展定力、增強發展信心，保持愛拼會贏的精氣神。



文章指出，要扎扎實實落實促進民營經濟發展的政策措施，不能含含糊糊、拖拖拉拉，不能

打折扣。一是堅決破除依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭的各種障礙。給予民營企業公

平的發展機會，支持民營企業積極參與「兩重」建設和「兩新」工作。民營企業融資難融資貴問

題要繼續下大氣力解決。



二是著力解決拖欠民營企業帳款問題。用好新增地方政府專項債等政策，切實加快清欠進度

。健全法律法規，強化失信懲戒。



三是切實依法保護民營企業和民營企業家合法權益。集中整治亂收費、亂罰款、亂檢查、亂

查封，堅決防止違規異地執法和趨利性執法。



四是認真落實各項紓困政策。五是進一步構建親清政商關係。（ｃｔ）

