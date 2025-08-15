《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒１８％，市場料７月工業增速放緩

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局稍後公布７月工業增加值、消費及首７月固投數據

。《路透》綜合市場機構意見預計，７月規模以上工業增加值同比增速從６月的６﹒８％放緩至

５﹒９％，社會消費品零售總額同比增速略降至４﹒６％；《彭博》則料工業生產同比增速大幅

放緩至６％，社消零售增幅將會創五個月低。滬深股市今早集體低開，滬綜指低開０﹒１８％，

報３６５９﹒８１點，深成指低開０﹒２８％，創業板指低開０﹒２％。



近日Ａ股投資熱情高漲，截至８月１３日，參與融資融券交易投資者數量創年內新高，兩融

餘額為２０４６２﹒５１億元（人民幣．下同），連續３日增長。華西證券研報認為，Ａ股兩融

餘額重返２萬億元高位，背後動力主要在於政策預期改善與市場風險偏好回升的共振。監管層密

集釋放穩定資本市場的政策信號，增量改革與制度優化預期不斷增強，提振了投資者對後市發展

的信心。



外部風險方面，中美繼續延長加徵關稅暫停期，官媒《經濟日報》刊登文章釋放善意稱，中

美休戰將讓雙方有更充裕的時間處理複雜關稅議題，也讓全球產業鏈供應鏈暫鬆了一口氣；而兩

國通過對話合作解決問題的正確路徑已愈加清晰。中國願意在相互尊重基礎上，與美國通過平等

對話磋商妥善解決分歧；「只要雙方解決問題的意願是一致的，那麼共識是可以談出來的，分歧

也有逐漸彌合的可能，」文章稱。



人民銀行今日進行２３８０億元７天期逆回購，今日淨投放１１６０億元。全周逆回購操作

共收水４１４９億元。另外，人民銀行今日將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展

５０００億元買斷式逆回購操作，本月買斷式逆回購將實現淨投放３０００億元。（ｒｙ）

