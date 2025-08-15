  • 會員
AH股新聞

15/08/2025 11:37

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒４７％，銀行板塊領跌房地產回升

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國７月工業增加值增５﹒７％低於市場預期，並創去年１１
月以來新低；社會消費品零售總額增３﹒７％亦遜於預期，創年內最低增速。前７月固定資產投
資增１﹒６％，更創２０００年９月以來近２５年最低水平。數據雖遜，但滬深股市指繼續走高
，滬綜指半日收升０﹒４７％，收報３６８３﹒５８點。深成指漲１﹒１９％，創業板揚
２﹒１４％。兩市半日成交１３１０６億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交減少
１０３８億元或７％。
　
　　盤面上，房地產股早段衝高，午收升幅略為回落至２﹒０６％。其中，衢州發展
（滬：６００２０８）漲停，濱江集團（深：００２２４４）、新城控股（滬：６０１１５５）
均升超３％，張江高科（滬：６００８９５）升近３％，招商蛇口（深：００１９７９）揚
２﹒５８％，萬科（深：０００００２）漲幅回落至１﹒７１％。國家統計局今日公布７月份商
品住宅銷售價格變動情況，據《路透》測算，７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅續
收窄至２﹒８％，為去年３月以來近一年半最小；環比跌幅０﹒３％，與上月相同。
　
　　建材板塊指數亦走高，收升３﹒３６％。國際復材（深：３０１５２６）、中材科技
（深：００２０８０）、宏和科技（滬：６０３２５６）皆漲停。
　
＊銀行業協會反內捲，六大行走低＊
　
　　銀行股逆勢下跌，六大行集體走低。工商銀行（滬：６０１３９８）、農業銀行
（滬：６０１２８８）、中國銀行（滬：６０１９８８）和建設銀行（滬：６０１９３９）跌幅
皆超２％，中信銀行（滬：６０１９９８）挫超３％。《中國證券報》報道，內捲式競爭正在侵
蝕行業利潤，尤其擠壓了中小銀行的生存空間。上海、廣東、浙江、安徽等地金融監管局、銀行
業協會推出反內捲舉措，劍指房貸返點、車貸返佣、變相貼息等問題，呼籲轄內銀行機構跳出低
水平價格戰，積極開拓創新服務模式，採取差異化競爭策略。（ｗｎ）
　

