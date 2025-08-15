  • 會員
AH股新聞

15/08/2025 15:09

《Ａ股行情》經濟數據遜預期，滬指仍升０﹒８％本周漲１﹒７％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國經濟第三季開局疲軼，７月經濟數據全面遜於預期，其中
社會消費品零售總額同比增長３﹒７％，創年內最低水平；７月工業增加值增５﹒７％創去年
１１月以來新低，首７月固定資產投資同比僅增１﹒６％，更創下２０００年９月以來近２５年
最低水平。分析指，考慮到上半年經濟增長已超全年５％的目標，決策層料可容忍下半年經濟活
動的適度放緩；預計三季度將為政策觀察期，若經濟持續走弱，四季度有望出台新的政策支持舉
措。
　
　　滬綜指僅跌一日後就重拾升勢，無視７月經濟數據疲弱，今日盤中再度站上３７００點，最
終收升０﹒８３％報３６９６﹒７７點，深成指亦升１﹒６％，創業板大漲２﹒６１％。兩市成
交２﹒２４萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少３４６億元或１﹒５％，是連續第三日
成交破２萬億。
　
　　近日兩市成交大增，券商板塊午後爆發，收漲４％，天風證券（滬：６０１１６２）漲停。
中國化學與物理電源行業協會發布反內捲倡議，儲能、光伏概念股反彈，中恒電氣
（深：００２３６４）、國際復材（深：３０１５２６）等漲停。
　
　　回顧本周，因周末公布的７月ＣＰＩ、ＰＰＩ數據優於預期，滬指從周一（１１日）起展開
升勢，隨著中美確認就關稅休戰期再延長９０天，全球供應鏈鬆一口氣，市場投資情緒升溫，大
市連創新高，更在昨日重新登上三千七大關，為２０２１年１２月以來首次。雖然滬綜指昨衝高
回落，小跌收市，全周計仍漲１﹒７％，連升兩周累計升幅３﹒８％。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　４２０２﹒３５　　＋０﹒７０　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３６９６﹒７７　　＋０﹒８３　　　　９６０６﹒２５　　
　　深證成指　　１１６３４﹒６７　＋１﹒６０　　　１２８３９﹒９０　　
　　創業板指　　２５３４﹒２２　　＋２﹒６１　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１１０１﹒２９　　＋１﹒４３　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６７﹒２８　　＋０﹒６６　　　　　２﹒３５　　　　
　　深證Ｂ指　　１３２１﹒２５　　＋０﹒６８　　　　　１﹒１５　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

