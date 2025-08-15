【人行操作】人行２３８０億逆回購利率持平，全周收水４１４９億

《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行公布，今日進行２３８０億元（人民幣．下同）７天

期逆回購，中標利率持平１﹒４％。



公開市場今日有１２２０億元逆回購到期，即今日淨投放１１６０億元。



本周人行進行７１１８億元逆回購，對沖有１１２６７億元逆回購到期，即全周共收水

４１４９億元。



＊８月買斷式逆回購將實現淨投放３０００億元＊



人民銀行昨日公告，為保持銀行體系流動性充裕，今日將以固定數量、利率招標、多重價位

中標方式開展５０００億元買斷式逆回購操作，期限為６個月（１８２天）。



鑑於８月有累計９０００億元買斷式逆回購到期，而８月８日人行已開展過７０００億元３

個月期限買斷式逆回購操作，本月買斷式逆回購將實現淨投放３０００億元。



今日操作後，人行買斷式逆回購將實現連續三個月加量續作。東方金誠首席宏觀分析師王青

指出，當前政府債券持續處於發行高峰期階段，人行開展買斷式逆回購操作將流動性充裕，有助

於強化逆周期調節。



目前來看，８月還有３０００億元ＭＬＦ到期，多家市場機構預期８月ＭＬＦ也將實現加量

續作。自今年３月ＭＬＦ改為採用固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展操作，政策屬性

完全退出以來，人行已連續５個月對ＭＬＦ加量續作。在光大證券研究所副所長王一峰看來，人

行維穩流動性態度不變，貨幣「總閘門」相對偏鬆，８月流動性將保持整體平穩。面對買斷式逆

回購到期、ＭＬＦ到期，人行將依據資金面情況適時投放。（ｊｑ）

