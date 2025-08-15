《中國要聞》中金資本前董事長丁瑋失聯，疑似被紀檢部門帶走調查

《經濟通通訊社１５日專訊》據《財新》昨日報道，中金公司（０３９０８）

（滬：６０１９９５）一名前元老級人物－－中金公司全資子公司中金資本原董事長丁瑋今年７

月初開始失聯，疑似被紀檢部門帶走調查。同日《財新》另一則報道提到，中國鐵塔

（００７８８）前董事長佟吉祿自５月底已經失聯，其失聯消息是「有相關金融機構負責人被查

而引出」。吉祿兒子就職於中金公司，分管一攤項目，其亦自今年端午節前後失聯。



據內媒梳理，６５歲的丁瑋畢業於中國人民大學財政金融系，１９８７－１９９９年間在世

界銀行總部工作，此後加入德意志銀行集團，擔任中國區總裁，至２００２年加入中金公司，擔

任董事總經理，投行部負責人。丁瑋在任期間，中金公司主導了大量央國企上市，包括中國石油

（００８５７）（滬：６０１８５７）、工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）、農業

銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）等，奠定了中金公司巨無霸投行的地位。



丁瑋在德意志銀行集團工作期間，與曾擔任工商銀行副行長的張紅力有所交集。張紅力於

２００１年３月擔任德意志銀行集團投資業務部門中國區負責人，２００４年起擔任德意志銀行

（中國）有限公司董事長，２０１０年４月出任工商銀行副行長。２０２５年２月，張紅力因為

貪污受賄１﹒７７億元人民幣，被判死緩。



＊丁瑋失聯前兩個月仍有資本操作＊



丁瑋於２０１１年一度離開中金公司，到新加坡淡馬錫投資公司擔任中國區總裁，２０１５

－２０１６年，丁瑋又在摩根士丹利投行部工作了一年多。２０１７年３月，中金公司成立中金

資本，統一管理中金境內外私募投資基金業務，丁瑋回歸擔任中金資本總經理，並於２０１９年

出任董事長。２０２０年８月，年屆６０歲的丁瑋卸任中金資本董事長，當時中金資本管理境內

外資產規模接近３０００億元人民幣。



退休後的丁瑋繼續為中金資本擔任顧問，２０２０年１０月通過股權轉讓拿下了廈門博潤資

本投資管理有限公司，目前博潤資本的法定代表人仍是丁瑋。而據天眼查信息顯示，丁瑋在「失

聯」前２個月、即今年５月剛完成了一筆跨境生物醫藥投資－－通過博潤多策略公司完成了併購

開曼群島Ｎｏｖａｇｅｎｅｓｉｓ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｘ Ｉｎｃ 愈磐醫藥有限公司

１２﹒３０％股權項目。標的公司主要從事新藥開發與技術服務，項目投資總額為４１９﹒６６

萬美元，中方投資額為４１９﹒６６萬美元，約合３００８萬元人民幣。



＊近日辭任長安汽車獨立董事＊



至８月１２日（周二），長安汽車（深：０００６２５）公告，公司近日收到獨立董事丁瑋

提交的書面辭職報告，丁瑋因個人原因請辭，其辭任於公司收到辭職報告之日生效，辭職生效後

丁瑋不再在公司擔任任何職務。輿論認為，這份辭職進一步強化了市場對其「被調查」的猜測。



更令人關注的是，中金公司內不止丁瑋一人「失聯」，包括中金啟元基金總經理安恆等多名

業務骨幹亦疑似「被查」。知情人士認為，此次事件可能並非孤立個案，而是中金公司或更大範

圍金融機構反腐風暴中的一部分。（ｓｌ）

