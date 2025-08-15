  • 會員
15/08/2025 10:06

【聚焦數據】統計局：７月各線城市商品房價環比降，同比跌幅收窄

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局今日公布２０２５年７月份商品住宅銷售價格變動
情況。國家統計局城市司首席統計師王中華解讀數據指，２０２５年７月份，７０個大中城市中
，各線城市商品住宅銷售價格環比下降，同比降幅整體有所收窄。
　
＊一線城市新樓價環比降幅收窄，二手樓價降幅擴＊
　
　　７月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降０﹒２％，降幅比上月收窄０﹒１個百分
點。其中，北京持平，上海上漲０﹒３％，廣州和深圳分別下降０﹒３％和０﹒６％。二線城市
新建商品住宅銷售價格環比下降０﹒４％，降幅擴大０﹒２個百分點。三線城市新建商品住宅銷
售價格環比下降０﹒３％，降幅與上月相同。
　
　　７月份，一線城市二手住宅銷售價格環比下降１﹒０％，降幅比上月擴大０﹒３個百分點。
其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降１﹒１％、０﹒９％、１﹒０％和０﹒９％。二、三線
城市二手住宅銷售價格環比均下降０﹒５％，降幅均收窄０﹒１個百分點。
　
＊一線城市二手樓價跌幅擴，上海一手樓價同比漲６％＊
　
　　７月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降１﹒１％，降幅比上月收窄０﹒３個百分
點。其中，上海上漲６﹒１％，北京、廣州和深圳分別下降３﹒６％、４﹒６％和２﹒２％。二
、三線城市新建商品住宅銷售價格同比分別下降２﹒８％和４﹒２％，降幅分別收窄０﹒２個和
０﹒４個百分點。７０個大中城市中，新建商品住宅銷售價格同比上漲城市有５個，比上月增加
２個。
　
　　７月份，一線城市二手住宅銷售價格同比下降３﹒４％，降幅比上月擴大０﹒４個百分點。
其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降２﹒９％、２﹒２％、６﹒０％和２﹒５％。二、三線
城市二手住宅銷售價格同比分別下降５﹒６％和６﹒４％，降幅分別收窄０﹒２個和０﹒３個百
分點。（ｓｌ）

