《神州券商》方正證券：騙徒冒名薦股，誘下載假交易軟件

《經濟通通訊社１５日專訊》方正證券（滬：６０１９０１）發布聲明稱，方正證券股份有

限公司（下稱「公司」）近期接到多名投資者反饋，有不法分子假冒公司及工作人員名義開展非

法證券活動，呼籲投資者提高警惕，明辨真偽，謹防受騙。



方正證券描述，不法分子行騙形式具體為：利用淘寶店舖、電話、抖音、小紅書等渠道，誘

導投資者下載「財客來」聊天軟件，邀請加入「方正證券內部倒籌拉升群」等虛假證券投資群組

。通過盜用公司工作人員資格信息及照片、偽造營業執照和相關業務文件材料以獲取投資者的信

任，在群內發布「主力拉升」、「漲停板」、「機構帳戶交易」、「首席分析師授課」等虛假信

息，誘騙投資者下載「ＦＺＺＱ」、「ＦＺＸＦ」等非法交易軟件並轉入資金進行虛假交易，實

施電信網絡詐騙，導致投資者遭受損失。



方正證券批評，上述詐騙行為嚴重損害了投資者合法權益，給公司及公司相關工作人員造成

了惡劣影響。公司未授權任何機構在任何社交軟件上以公司名義添加投資者，嚴禁工作人員私自

建立客戶群組，嚴禁工作人員私下收取客戶資金財物，嚴禁開展承諾保證收益的證券投資活動。

任何假冒公司或公司工作人員名義欺詐投資者的非法證券活動，已構成對公司名譽的損害，對此

，公司保留採取法律行動的權利。（ｓｌ）

