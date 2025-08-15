【數據解讀】機構：上半年ＧＤＰ已達標，政府容忍經濟適度放緩

《經濟通通訊社１５日專訊》中國７月經濟數據均遜於預期，其中工業增加值同比增

５﹒７％，略低於預期的５﹒９％，創去年１１月以來新低；社會消費品零售總額增３﹒７％，

大遜預期的４﹒６％，創年內最低增速。首７月固定資產投資僅增１﹒６％，不但大遜預期的

２﹒７％，增速更創２０００年９月以來近２５年最低水平。



＊保銀資本：料視第三季經濟放緩速度推出增量政策＊



保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威認為，上半年ＧＤＰ增速已超全年５％的目標

，因此政府可以容忍下半年經濟活動的適度放緩。財政補貼對部分消費品的提振作用正在消退。

政策制定者將等待並觀察第三季度經濟放緩的速度，然後決定是否在第四季度出台新的政策支持

舉措。



＊經濟學人智庫：反內捲影響工業生產及製造業投資＊



經濟學人智庫（ＥＩＵ）中國高級經濟學家徐天辰則指，中國７月經濟數據放緩或許並不令

人意外。上半年經濟數據表現優異的兩大主要因素－－政府刺激措施和「搶出口」效應正在逐漸

消退。７月消費數據表現亦低於預期，可能是因為新的消費補貼尚未完全發放。



他並指，反內捲政策將導致工業生產放緩，但這對製造業投資的影響將更為顯著。若經濟活

動持續放緩，全年ＧＤＰ增速可能無法達到５％的目標，因此仍需採取積極的政策措施予以應對

。（ｓｌ）

