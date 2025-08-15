【數據解讀】凱投宏觀：以舊換新支撐作用減，補貼新政難提振消費

《經濟通通訊社１５日專訊》中國７月經濟數據均遜於預期，其中工業增加值同比增

５﹒７％，略低於預期的５﹒９％，創去年１１月以來新低；社會消費品零售總額增３﹒７％，

大遜預期的４﹒６％，創年內最低增速。首７月固定資產投資僅增１﹒６％，不但大遜預期的

２﹒７％，增速更創２０００年９月以來近２５年最低水平。



凱投宏觀中國經濟學家Ｚｉｃｈｕｎ Ｈｕａｎｇ認為，中國經濟第三季度開局疲軟，鑑於

出口降溫且缺乏額外政策支持，今年剩餘時間的經濟前景仍不樂觀。消費品以舊換新計劃的支撐

作用似乎正在減弱，整體服務業活動增長表現相對較好，但同樣出現放緩。固定資產投資增長疲

軟，部分源於房地產投資的更深幅度的收縮，因政策對現有項目完工的支持被新項目減少所抵消

。



展望未來，鑑於對華關稅將維持高位且轉運貨物關稅持續攀升，出口增長料將持續承壓。國

內方面，儘管近期出台的生育補貼和消費貸款貼息等措施方向正確，但難以顯著提振家庭消費。

而最新政治局會議未承諾提供任何額外財政支持，表明今年剩餘時間內財政刺激的推動力將逐漸

減弱。（ｓｌ）

