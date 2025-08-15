《中國要聞》勞斯萊斯：與國航合資企業進展順利，料明年投入運營

《經濟通通訊社１５日專訊》據羅爾斯－羅伊斯（Ｒｏｌｌｓ－Ｒｏｙｃｅ，簡稱「羅羅」

，港譯「勞斯萊斯」）消息，羅羅民用航空業務發展與能力高級副總裁Ｈａｎｎａｈ

Ｎｅｗｔｏｎ日前闡述了公司在售後市場的關鍵擴張計劃。其中，在北京，羅羅與中國國際航空

股份有限公司的合資企業ＢＡＥＳＬ進展順利，預計將於２０２６年投入運營；佔地８﹒６萬平

方米的園區將配備新試車台，將於２０３０年代中葉實現滿負荷運轉。



ＢＡＥＳＬ即北京航空發動機維修有限公司（Ｂｅｉｊｉｎｇ Ａｅｒｏ Ｅｎｇｉｎｅ

Ｓｅｒｖｉｃｅｓ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ），是羅羅全球維修網絡中，中國大陸第

一家、全球第四家遄達（Ｔｒｅｎｔ）系列合資維修公司，由國航與羅羅於２０２２年９月宣布

成立，雙方各持股５０％。ＢＡＥＳＬ投運後，將逐步為羅羅遄達７００、遄達ＸＷＢ－８４和

遄達１０００引擎提供ＭＲＯ維修支持，並計劃到２１世紀３０年代中期實現最大產能運行，每

年可支持２５０台遄達系列引擎進廠維修。（ｓｌ）

