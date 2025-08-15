  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

15/08/2025 13:47

《中國要聞》勞斯萊斯：與國航合資企業進展順利，料明年投入運營

　　《經濟通通訊社１５日專訊》據羅爾斯－羅伊斯（Ｒｏｌｌｓ－Ｒｏｙｃｅ，簡稱「羅羅」
，港譯「勞斯萊斯」）消息，羅羅民用航空業務發展與能力高級副總裁Ｈａｎｎａｈ　
Ｎｅｗｔｏｎ日前闡述了公司在售後市場的關鍵擴張計劃。其中，在北京，羅羅與中國國際航空
股份有限公司的合資企業ＢＡＥＳＬ進展順利，預計將於２０２６年投入運營；佔地８﹒６萬平
方米的園區將配備新試車台，將於２０３０年代中葉實現滿負荷運轉。
　
　　ＢＡＥＳＬ即北京航空發動機維修有限公司（Ｂｅｉｊｉｎｇ　Ａｅｒｏ　Ｅｎｇｉｎｅ　
Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　Ｃｏｍｐａｎｙ　Ｌｉｍｉｔｅｄ），是羅羅全球維修網絡中，中國大陸第
一家、全球第四家遄達（Ｔｒｅｎｔ）系列合資維修公司，由國航與羅羅於２０２２年９月宣布
成立，雙方各持股５０％。ＢＡＥＳＬ投運後，將逐步為羅羅遄達７００、遄達ＸＷＢ－８４和
遄達１０００引擎提供ＭＲＯ維修支持，並計劃到２１世紀３０年代中期實現最大產能運行，每
年可支持２５０台遄達系列引擎進廠維修。（ｓｌ）

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中國GDP早超美，成世界最大經濟體？

15/08/2025 08:08

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處