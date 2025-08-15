【聚焦數據】首７月固定資產投資增１﹒６％遜預期，近２５年最低

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局公布，首７月固定資產投資

２８８２２９億元，同比增長１﹒６％，大遜預期增２﹒７％，並為２０００年９月以來的最低

增長。



１－７月份，全國固定資產投資增長１﹒６％；扣除房地產開發投資，全國固定資產投資增

長５﹒３％。分領域看，基礎設施投資同比增長３﹒２％，製造業投資增長６﹒２％，房地產開

發投資下降１２％。全國新建商品房銷售面積５１５６０萬平方米，同比下降４％；新建商品房

銷售額４９５６６億元，下降６﹒５％。



＊民間投資降１﹒５％，外資固投下降１５﹒７％＊



分產業看，第一產業投資同比增長５﹒６％，第二產業投資增長８﹒９％，第三產業投資下

降２﹒３％。高技術產業中，航空、航天器及設備製造業，信息服務業，計算機及辦公設備製造

業投資同比分別增長３３﹒９％、３２﹒８％、１６％。



民間投資同比下降１﹒５％；扣除房地產開發投資，民間投資增長３﹒９％。內資企業固定

資產投資同比增長１﹒７％，港澳台企業固定資產投資增長３﹒５％，外商企業固定資產投資下

降１５﹒７％。

