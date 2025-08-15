  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

15/08/2025 10:00

【聚焦數據】首７月固定資產投資增１﹒６％遜預期，近２５年最低

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局公布，首７月固定資產投資
２８８２２９億元，同比增長１﹒６％，大遜預期增２﹒７％，並為２０００年９月以來的最低
增長。
　
　　１－７月份，全國固定資產投資增長１﹒６％；扣除房地產開發投資，全國固定資產投資增
長５﹒３％。分領域看，基礎設施投資同比增長３﹒２％，製造業投資增長６﹒２％，房地產開
發投資下降１２％。全國新建商品房銷售面積５１５６０萬平方米，同比下降４％；新建商品房
銷售額４９５６６億元，下降６﹒５％。
　
＊民間投資降１﹒５％，外資固投下降１５﹒７％＊
　
　　分產業看，第一產業投資同比增長５﹒６％，第二產業投資增長８﹒９％，第三產業投資下
降２﹒３％。高技術產業中，航空、航天器及設備製造業，信息服務業，計算機及辦公設備製造
業投資同比分別增長３３﹒９％、３２﹒８％、１６％。
　
　　民間投資同比下降１﹒５％；扣除房地產開發投資，民間投資增長３﹒９％。內資企業固定
資產投資同比增長１﹒７％，港澳台企業固定資產投資增長３﹒５％，外商企業固定資產投資下
降１５﹒７％。

【說說心理話】陳敏兒經歷丈夫突然病逝，成立「幸福生活協會」，幫助照顧者。舉辦按摩工作坊，讓癌末病人都有幸福的感覺► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中國GDP早超美，成世界最大經濟體？

15/08/2025 08:08

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處