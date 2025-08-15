  • 會員
15/08/2025 10:00

【聚焦數據】內地７月社會消費品零售總額增３﹒７％，大遜預期

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局公布，７月社會消費品零售總
額３８７８０億元（人民幣．下同），同比增３﹒７％，創年內最低水平，大遜預期增４﹒６％
。首７月社會消費品零售總額２８４２３８億元，同比增長４﹒８％。
　
　７月份，社會消費品零售總額同比增長３﹒７％；環比下降０﹒１４％。按經營單位所在地分
，城鎮消費品零售額３３６２０億元，同比增長３﹒６％；鄉村消費品零售額５１６０億元，增
長３﹒９％。
　
　　按消費類型分，商品零售額３４２７６億元，增長４﹒０％；餐飲收入４５０４億元，增長
１﹒１％。基本生活類和部分升級類商品銷售增勢良好，限額以上單位糧油食品類、日用品類、
體育娛樂用品類、金銀珠寶類商品零售額分別增長８﹒６％、８﹒２％、１３﹒７％、８﹒２％

　
＊消費品以舊換新政策持續顯效＊
　
　　消費品以舊換新政策持續顯效，限額以上單位家用電器和音像器材類、家具類、通訊器材類
、文化辦公用品類商品零售額分別增長２８﹒７％、２０﹒６％、１４﹒９％、１３﹒８％。
　
　　全國網上零售額８６８３５億元，同比增長９﹒２％。其中，實物商品網上零售額
７０７９０億元，增長６﹒３％，佔社會消費品零售總額的比重為２４﹒９％。１－７月份，服
務零售額同比增長５﹒２％。

