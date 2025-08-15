  • 會員
15/08/2025 10:00

【聚焦數據】內地７月城鎮調查失業率升至５﹒２％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局公布，７月城鎮調查失業率升
至５﹒２％，較６月的失業率５％，上升０﹒２個百分點，與上年同月持平。
　
　　１－７月份，全國城鎮調查失業率平均值為５﹒２％。
　
　　７月本地戶籍勞動力調查失業率為５﹒３％；外來戶籍勞動力調查失業率為５﹒１％，其中
外來農業戶籍勞動力調查失業率為４﹒９％。３１個大城市城鎮調查失業率為５﹒２％，比上月
上升０﹒２個百分點，比上年同月下降０﹒１個百分點。

