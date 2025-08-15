  • 會員
AH股新聞

15/08/2025 10:00

【聚焦數據】首７月地產投資降１２％，商品房銷售額跌６﹒５％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局公布，１－７月，全國房地產
開發投資５３５８０億元（人民幣．下同），同比下降１２﹒０％，跌幅較１－６月的
１１﹒２％繼續擴大；其中，住宅投資４１２０８億元，下降１０﹒９％。
　
　　１－７月，新建商品房銷售額４９５６６億元，下降６﹒５％，降幅較１－５月的５﹒５％
進一步擴大；其中住宅銷售額下降６﹒２％。新建商品房銷售面積５１５６０萬平方米，同比下
降４﹒０％；其中住宅銷售面積下降４﹒１％。
　
＊首７月住宅施工面積降９﹒４％＊
　
　　１－７月份，房地產開發企業房屋施工面積６３８７３１萬平方米，同比下降９﹒２％。其
中，住宅施工面積４４５１０７萬平方米，下降９﹒４％。房屋新開工面積３５２０６萬平方米
，下降１９﹒４％。其中，住宅新開工面積２５８８１萬平方米，下降１８﹒３％。房屋竣工面
積２５０３４萬平方米，下降１６﹒５％。其中，住宅竣工面積１８０６７萬平方米，下降
１７﹒３％。
　
　　７月末，商品房待售面積７６４８６萬平方米，比６月末減少４６２萬平方米。其中，住宅
待售面積減少２８５萬平方米。
　
＊首７月房地產開發企業到位資金降幅擴＊　
　
　　１－７月，房地產開發企業到位資金５７２８７億元，同比下降７﹒５％，降幅較１－６月
擴大１﹒３個百分點。其中，國內貸款９２０７億元，增長０﹒１％；利用外資１７億元，增長
３﹒２％；自籌資金２３２３０億元，下降８﹒５％；定金及預收款１６８１５億元，下降
９﹒９％；個人按揭貸款７９１８億元，下降９﹒３％。
　
　　７月份，房地產開發景氣指數為９３﹒３４，今年１月以來最低。

