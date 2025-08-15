《神州金融》金監總局：二季末商業銀行不良貸款率降至１﹒４９％

《經濟通通訊社１５日專訊》國家金融監督管理總局發布２０２５年二季度銀行業保險業主

要監管指標數據。２０２５年二季度末，商業銀行不良貸款餘額３﹒４萬億元（人民幣．下同）

，較上季末減少２４億元；商業銀行不良貸款率１﹒４９％，較上季末下降０﹒０２個百分點。



２０２５年上半年，商業銀行累計實現淨利潤１﹒２萬億元。２０２５年二季度末，平均資

本利潤率為８﹒１９％。平均資產利潤率為０﹒６３％。



＊二季末商業銀行資本充足率升至１５﹒５８％＊



２０２５年二季度末，商業銀行（不含外國銀行分行）資本充足率為１５﹒５８％，較上季

末上升０﹒３０個百分點；一級資本充足率為１２﹒４６％，較上季末上升０﹒２８個百分點；

核心一級資本充足率為１０﹒９３％，較上季末上升０﹒２４個百分點。



２０２５年二季度末，中國銀行業金融機構本外幣資產總額４６７﹒３萬億元，同比增長

７﹒９％。其中，大型商業銀行本外幣資產總額２０４﹒２萬億元，同比增長１０﹒４％，佔比

４３﹒７％；股份制商業銀行本外幣資產總額７５﹒７萬億元，同比增長５％，佔比１６﹒２％

。



＊二季末保險公司和保險資產管理公司總資產增９﹒２％＊



２０２５年二季度末，保險公司和保險資產管理公司總資產３９﹒２萬億元，較年初增加

３﹒３萬億元，增長９﹒２％。其中，財產險公司３﹒２萬億元，較年初增長９﹒５％；人身險

公司３４﹒３萬億元，較年初增長８﹒８％；再保險公司８６０７億元，較年初增長４％；保險

資產管理公司１３３８億元，較年初增長４﹒７％。



２０２５年二季度末，保險業綜合償付能力充足率為２０４﹒５％，核心償付能力充足率為

１４７﹒８％。其中，財產險公司、人身險公司、再保險公司的綜合償付能力充足率分別為

２４０﹒６％、１９６﹒６％、２５０﹒５％；核心償付能力充足率分別為２１１﹒２％、

１３４﹒３％、２１９﹒６％。（ｓｌ）

