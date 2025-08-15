  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

15/08/2025 17:48

【聚焦人幣】外匯局：７月投資收益資金淨流出環比增７％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家外匯管理局公布，按美元計值，２０２５年７月，銀行結
匯２３３６億美元，售匯２１０８億美元，結售匯順差２２８億美元，６月為順差２５４億美元
；７月銀行代客涉外收入６９０４億美元，對外付款６９８１億美元，逆差７７億美元。
　
　　國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌解讀數據指，７月以來，國際匯市波動加大，美元
指數反彈後回落，非美貨幣隨之波動調整。中國外匯市場保持平穩運行：
　
　　一是市場預期和交易平穩有序。７月，銀行結匯和售匯規模環比分別增長１２％和１６％，
結售匯延續順差態勢，規模為２２８億美元。企業、個人等主體結匯率環比小幅上升，售匯率基
本持平，說明市場預期穩定，交易較為活躍。
　
　　二是跨境資金流動總體穩定。７月，企業、個人等非銀行部門跨境收入和支出規模處於歷史
高位，收支基本平衡。其中，貨物貿易資金淨流入環比增長３３％，保持高位運行；服務貿易、
投資收益資金淨流出環比分別增長３４％和７％，主要是居民暑期出境旅行、企業分紅派息處於
季節性高位。
　
　　李斌表示，中國國經濟高質量發展穩步推進，加之外匯市場韌性不斷增強，都將為外匯市場
保持穩健運行提供有力支撐。（ｓｌ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

上一篇新聞︰15/08/2025 17:49  文遠知行獲Ｇｒａｂ數千萬美元投資，在東南亞部署自動駕駛車輛

下一篇新聞︰15/08/2025 17:42  【聚焦人幣】外匯局：７月銀行結售匯順差收窄至２２８億美元

其他文章
More

15/08/2025 18:26  南航（０１０５５）７月載客量升６％，首七月升５％

15/08/2025 18:04  《神州金融》金監總局：二季末商業銀行不良貸款率降至１﹒４９％

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中國GDP早超美，成世界最大經濟體？

15/08/2025 08:08

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處