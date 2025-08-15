《中日關係》日本戰敗紀念日，王毅促日方正視歷史，作出正確選擇

《經濟通通訊社１５日專訊》今日是日本戰敗８０周年紀念日，外交部長王毅在雲南安寧舉

行的瀾湄合作外長會後共同會見記者時，就歷史問題闡明中方立場，強調「只有正視歷史，才能

獲得尊重；只有以史為鑑，才能開闢未來；只有前事不忘，才能防止再誤入歧途。我們敦促日本

作出正確的選擇」。



＊王毅：開羅宣言等明確要求日方把台灣等中國領土歸還＊



王毅指，當年日本軍國主義者發動的侵略戰爭，給中國和亞洲各國人民帶來深重災難，日本

人民也深受其害。開羅宣言、波茨坦公告等一系列國際文件明確了日本的戰爭責任，要求日本把

從中國所竊取的領土包括台灣歸還中國。這是世界反法西斯戰爭不容挑戰的勝利成果，也是戰後

國際秩序的重要組成部分。但時至今日，日本一些勢力仍然試圖美化侵略、否認侵略、歪曲歷史

、篡改歷史，甚至為當年的戰爭罪犯翻案招魂，這一行徑令人不齒，也是自取其辱，是對聯合國

憲章的挑戰，對戰後國際秩序的挑戰，對人類良知的挑戰，也是對所有戰勝國人民的挑戰。



＊日首相等拜靖國神社，中方轟對侵略歷史仍抱錯誤態度＊



此外，對於日本首相石破茂今日向靖國神社供奉祭品，部分內閣成員和國會議員亦前往參拜

，中國駐日本大使館發言人回應稱，靖國神社是日本軍國主義發動侵略戰爭的精神工具和象徵，

供奉有罪惡滔天的１４名二戰甲級戰犯。靖國神社問題的本質，是日方能否正確認識並深刻反省

侵略歷史，能否恪守在歷史問題上作出的表態和承諾，能否遵守聯合國憲章宗旨和原則、堅持走

和平發展道路，是關乎侵略與反侵略、正義與邪惡、光明與黑暗的大是大非問題。



發言人批評，日本領導人和政客對靖國神社頂禮膜拜，再次反映出日方對待侵略歷史的錯誤

態度，反映出日本軍國主義始終陰魂不散，進一步加劇亞洲鄰國和國際社會對日本國家走向的強

烈擔憂和質疑。中方敦促日方正視並反省侵略歷史，在靖國神社等歷史問題上謹言慎行，同軍國

主義徹底切割，堅持和平發展道路，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。（ｓｌ）

