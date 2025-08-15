  • 會員
15/08/2025 15:03

《中國要聞》ＭＵＪＩ中國回應京滬等地多家分店關門：正常調整

　　《經濟通通訊社１５日專訊》據《新浪財經》旗下《ＢＵＧ》欄目報道，無印良品
（ＭＵＪＩ）近日在中國市場呈現一股「閉店潮」，旗下上海浦江歡樂頌店、三里屯世茂工三店
、蘇州泰華店、煙台振華商廈店、長沙泊富國際廣場店等多家門店陸續宣布閉店。今年以來，無
印良品還在濟南、武漢等地相繼撤場，部分門店甚至已運營近十年。
　
　　其中，世茂工三店將於８月３１日關閉。一名店員談及閉店原因時稱，「一開始這邊挺盈利
的，但後來不那麼盈利了」，加上三里屯新開了一家門店，兩家離得太近，互相影響。至於閉店
後員工去向，該店員表示還存在不確定性，「沒有談賠償，我們可能會被調到其他門店，但不一
定會去三里屯那家新店」，又指「我們現在就是一邊在關店，一邊在開店」。
　
　　對此，《ＢＵＧ》欄目向ＭＵＪＩ無印良品方面求證，對方回應稱，個別的閉店只是
ＭＵＪＩ基於經營效率進行的正常調整，面對部分商圈人流下降的挑戰，ＭＵＪＩ會對經營效益
不佳的門店做出取捨。ＭＵＪＩ中國目前堅持每年開４０家左右門店，ＭＵＪＩ希望能持續開旗
艦店，３月１日至今，ＭＵＪＩ新開了１５家店舖。
　
　　中國是ＭＵＪＩ無印良品最大的海外市場，也是除了日本本土之外的第二大營收支柱。
ＭＵＪＩ無印良品中國首席市場執行官吳姝近日受訪時表示，自２０２４年９月，中國大陸地區
已實現連續９個月的同比增長。（ｓｌ）

