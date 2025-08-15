中國秦發（００８６６）委龍玉峰任獨董，獨董人數符上市規則規定

《經濟通通訊社１５日專訊》中國秦發（００８６６）公布，龍玉峰獲委任為獨立非執行董

事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自昨日起生效。



該集團指，委任後已有３名獨立非執行董事，符合上市規則的規定。至於龍玉峰有權收取固

定年度董事袍金２６﹒４萬元，而他任華陽國際（深：００２９４９）執行董事。（ｗｈ）

