中國秦發（００８６６）委龍玉峰任獨董，獨董人數符上市規則規定

《經濟通通訊社１５日專訊》中國秦發（００８６６）公布，龍玉峰獲委任為獨立非執行董
事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自昨日起生效。
該集團指，委任後已有３名獨立非執行董事，符合上市規則的規定。至於龍玉峰有權收取固
定年度董事袍金２６﹒４萬元，而他任華陽國際（深：００２９４９）執行董事。（ｗｈ）
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
15/08/2025 08:16
《經濟通通訊社１５日專訊》中國秦發（００８６６）公布，龍玉峰獲委任為獨立非執行董
事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自昨日起生效。
該集團指，委任後已有３名獨立非執行董事，符合上市規則的規定。至於龍玉峰有權收取固
定年度董事袍金２６﹒４萬元，而他任華陽國際（深：００２９４９）執行董事。（ｗｈ）
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N
多櫃台N