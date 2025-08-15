君實生物（０１８７７）股東上海檀英將減持不超過２％股權

《經濟通通訊社１５日專訊》君實生物（０１８７７）（滬：６８８１８０）公布，股東上

海檀英因基金期限與流動性資金安排原因，計劃通過大宗交易方式減持不超過２０５３﹒３８萬

股Ａ股，減持比例不超過總股本的２％。



該集團指，上海檀英為私募基金，計劃在９月５日至１２月４日進行減持，股份減持價格按

市場價格確定，目前特約６﹒９６％股權。（ｗｈ）

