AH股新聞

15/08/2025 08:17

君實生物（０１８７７）股東上海檀英將減持不超過２％股權

　　《經濟通通訊社１５日專訊》君實生物（０１８７７）（滬：６８８１８０）公布，股東上
海檀英因基金期限與流動性資金安排原因，計劃通過大宗交易方式減持不超過２０５３﹒３８萬
股Ａ股，減持比例不超過總股本的２％。
　
　　該集團指，上海檀英為私募基金，計劃在９月５日至１２月４日進行減持，股份減持價格按
市場價格確定，目前特約６﹒９６％股權。（ｗｈ）

其他文章
More

