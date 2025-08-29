安徽皖通（００９９５）中期純利升４％至近１０億人幣，不派息

《經濟通通訊社２９日專訊》安徽皖通高速公路（００９９５）（滬：６０００１２）公布

，截至６月３０日止中期純利９﹒６１億元（人民幣．下同），按年升４﹒１％；每股盈利

５７﹒７６分，不派中期息。



該集團指，收入３７﹒４１億元，升１１﹒７％；毛利１３﹒７３億元，升４﹒５％；財務

費用增至１﹒４億元；稅前利潤１２﹒７９億元，升３﹒５％。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

