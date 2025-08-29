  • 會員
29/08/2025 09:08

大唐發電（００９９１）中期純利升５０％至４９億人幣，息５﹒…

　　《經濟通通訊社２９日專訊》大唐發電（００９９１）（滬：６０１９９１）公布，截至６
月３０日止中期純利４８﹒７４億元（人民幣．下同），按年升５０﹒３％；每股盈利
２２﹒１５分，派發中期股息每股５﹒５分。
　
　　該集團指，經營收入５７１﹒９３億元，跌１﹒９％；稅前利潤７６﹒７１億元，升
３７﹒９％。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

