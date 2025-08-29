中遠海控（０１９１９）中期純利升４％至１７５億人幣，息５６分

《經濟通通訊社２９日專訊》中遠海控（０１９１９）（滬：６０１９１９）公布，截至６
月３０日止中期純利１７５﹒２８億元（人民幣．下同），按年升３﹒９％；每股盈利１﹒１２
元，派發中期股息每股５６分。
該集團指，收入１０９０﹒９９億元，升７﹒８％；毛利２２４﹒２９億元，跌３﹒２％；
除稅前溢利２３９﹒９２億元，升４％。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
29/08/2025 09:08
《經濟通通訊社２９日專訊》中遠海控（０１９１９）（滬：６０１９１９）公布，截至６
月３０日止中期純利１７５﹒２８億元（人民幣．下同），按年升３﹒９％；每股盈利１﹒１２
元，派發中期股息每股５６分。
該集團指，收入１０９０﹒９９億元，升７﹒８％；毛利２２４﹒２９億元，跌３﹒２％；
除稅前溢利２３９﹒９２億元，升４％。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N
多櫃台N