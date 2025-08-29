中遠海控（０１９１９）中期純利升４％至１７５億人幣，息５６分

《經濟通通訊社２９日專訊》中遠海控（０１９１９）（滬：６０１９１９）公布，截至６

月３０日止中期純利１７５﹒２８億元（人民幣．下同），按年升３﹒９％；每股盈利１﹒１２

元，派發中期股息每股５６分。



該集團指，收入１０９０﹒９９億元，升７﹒８％；毛利２２４﹒２９億元，跌３﹒２％；

除稅前溢利２３９﹒９２億元，升４％。（ｗｈ）



