18/08/2025 08:52

《駐京專電》人形機器人運動會閉幕，人形機器人運動聯合會成立

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》在２６支機器人冠軍隊伍集體亮相和主題
曲《光年》的激昂樂聲中，２０２５年世界人形機器人運動會１７日圓滿閉幕。同時，世界人形
機器人運動聯合會（Ｗｏｒｌｄ　Ｈｕｍａｎｏｉｄ　Ｒｏｂｏｔｉｃｓ　Ｇａｍｅｓ　
Ｆｅｄｅｒａｔｉｏｎ）正式宣告成立。同時，賽事主辦方現場宣布，第二屆世界人形機器人運
動會將於２０２６年８月在北京舉辦。
　
　　經過三天賽事的激烈角逐，來自五大洲的１６個國家２８０支隊伍在競技賽、表演賽、場景
賽、外圍賽共２６個賽項中展開了４８７場精彩絕倫的比拼，產生了２６枚金牌。
　
　　為進一步推動世界人形機器人的發展，閉幕式上，世界人形機器人運動聯合會正式宣告成立
。據倡議發起人之一，ＲｏｂｏＣｕｐ機器人世界杯國際聯合會副主席、ＲＣＡＰ亞太機器人世
界杯國際理事會主席周長久介紹，該聯合會由世界機器人合作組織、全球數字經濟城市聯盟、亞
太機器人世界杯國際理事會、中國電子學會倡議並聯合發起。
　
＊聯合會打造人形機器人頂尖賽事品牌＊
　
　　世界人形機器人運動聯合會的總體目標明確，包括打造頂尖賽事品牌，成為全球公認的最高
水平人形機器人綜合競技體育賽事的主辦者和標準制定者，賽事涵蓋競技、表演、場景應用等多
種項目；引領技術發展前沿，借助賽事挑戰和平台交流，實現人形機器人運動、協作、智能與場
景化應用等關鍵技術的跨越式發展；制定推廣相關標準，在人形機器人運動性能測試、安全規範
、競賽規則等方面推動形成廣泛認可的標準；提升大眾認知科普，通過精彩賽事、科普活動和教
育項目，增強全球公眾對人形機器人的興趣、理解和接受度；構建全球產業生態，有效連接全球
人形機器人領域的高校、科研院所、整機企業、終端應用及投資機構，構建協作、共榮、可持續
的產業生態。

