  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

18/08/2025 09:24

《駐京專電》人形機器人運動會宇樹奪４冠，王興興：推動行業進步

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》在剛結束的世界人形機器人運動會中，宇
樹獲得了４個冠軍，其中在１５００米比賽中的奪冠成績為６分３４秒４０，已達到一個普通成
年人的水平。宇樹科技創始人兼ＣＥＯ王興興表示，「普通老百姓無法追趕人形機器人１５００
米的速度了」，並認為世界人形機器人運動會對行業而言是一件非常好的事情，推動了行業的進
步。他還表示，非常感謝北京和主辦方給宇樹這個好機會，「是一個非常榮耀的時刻」。
　
＊陪跑人員體力不支，下次比賽會選擇自主模式＊
　
　　在１５００米比賽中，宇樹北京靈翌科技隊的宇樹Ｈ１人形機器人以６分３４秒４０的成績
奪得冠軍。在４００米比賽中，宇樹上海高羿科技的Ｈ１人形機器人以１分２８秒０３的成績奪
冠。在１００米障礙賽中，「宇樹系」戰隊包攬前三名，其中上海高羿科技有限公司的高羿科技
隊以３３﹒７１秒的成績奪冠。４ｘ１００米比賽中，宇樹科技隊以１分４８秒７８的成績奪冠

　
　　對於４００米有攝影師表示快追不上人形機器人。王興興表示，「我們最大的目標是追求極
致速度，然而目前我們發現自己已經犯了嚴重錯誤，即陪跑人員體力不支。」王興興表示，跑步
速度可以挖掘潛力，雖然存在物理限制，但是它的潛力仍然很大，可以提高速度；目前難點主要
是算法部分。
　
＊將加大北京分公司投入，極招聘優勢人才＊
　
　　王興興直言，世界人形機器人運動會的舉辦推動人形機器人行業的發展，公司計劃下次比賽
採用自主模式，進一步挖掘人形機器人速度潛力，推進在工業、科研教育、服務業等領域的應用
。「北京擁有得天獨厚的人才與高校資源，匯聚大量尖端ＡＩ人才，將加大北京分公司投入，積
極招聘優勢人才。」王興興並表示，明年將參加北京人形機器人半程馬拉松，持續保持對ＡＩ的
信心。
　

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美俄峰會無協議但意義重大

17/08/2025 14:03

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處