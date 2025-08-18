《駐京專電》人形機器人運動會宇樹奪４冠，王興興：推動行業進步

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》在剛結束的世界人形機器人運動會中，宇

樹獲得了４個冠軍，其中在１５００米比賽中的奪冠成績為６分３４秒４０，已達到一個普通成

年人的水平。宇樹科技創始人兼ＣＥＯ王興興表示，「普通老百姓無法追趕人形機器人１５００

米的速度了」，並認為世界人形機器人運動會對行業而言是一件非常好的事情，推動了行業的進

步。他還表示，非常感謝北京和主辦方給宇樹這個好機會，「是一個非常榮耀的時刻」。



＊陪跑人員體力不支，下次比賽會選擇自主模式＊



在１５００米比賽中，宇樹北京靈翌科技隊的宇樹Ｈ１人形機器人以６分３４秒４０的成績

奪得冠軍。在４００米比賽中，宇樹上海高羿科技的Ｈ１人形機器人以１分２８秒０３的成績奪

冠。在１００米障礙賽中，「宇樹系」戰隊包攬前三名，其中上海高羿科技有限公司的高羿科技

隊以３３﹒７１秒的成績奪冠。４ｘ１００米比賽中，宇樹科技隊以１分４８秒７８的成績奪冠

。



對於４００米有攝影師表示快追不上人形機器人。王興興表示，「我們最大的目標是追求極

致速度，然而目前我們發現自己已經犯了嚴重錯誤，即陪跑人員體力不支。」王興興表示，跑步

速度可以挖掘潛力，雖然存在物理限制，但是它的潛力仍然很大，可以提高速度；目前難點主要

是算法部分。



＊將加大北京分公司投入，極招聘優勢人才＊



王興興直言，世界人形機器人運動會的舉辦推動人形機器人行業的發展，公司計劃下次比賽

採用自主模式，進一步挖掘人形機器人速度潛力，推進在工業、科研教育、服務業等領域的應用

。「北京擁有得天獨厚的人才與高校資源，匯聚大量尖端ＡＩ人才，將加大北京分公司投入，積

極招聘優勢人才。」王興興並表示，明年將參加北京人形機器人半程馬拉松，持續保持對ＡＩ的

信心。



