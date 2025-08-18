《駐京專電》「天工」獲人形機器人史上首個百米「飛人」稱號

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》在剛剛結束的２０２５世界人形機器人運

動會上，由優必選作為發起單位和大股東的北京人形機器人創新中心研發的「天工」獲得人形機

器人史上首個百米「飛人」稱號。天工以２１﹒５秒的成績獲得１００米冠軍，是全場唯一全自

主奔跑無需人工遙控的選手。



根據比賽規則，全自主方式比賽最終用時乘以權重系數０﹒８，使其最終用時最短從而獲得

冠軍。宇樹科技的靈翌科技隊和高羿科技隊分別獲得亞軍和季軍。



「天工」還獲得了１５００米亞軍，包攬４００米第二名、第三名、第四名，以及

４ｘ１００米接力賽亞軍。在１００米、４００米和１５００米三項比賽中，「天工」全程通過

視覺感知、環境感知，基於多傳感器融合的ＳＬＡＭ算法，並結合ＯＣＣ環視感知模塊，實現對

環境的實時佔用與語義感知，能自主識別賽道分道線，面對多台機器人同向奔跑的干擾與大曲率

彎道，仍能穩定保持在規定賽道內。



此外，由北京人形機器人創新中心研發的類人形機器人「天軼２﹒０」則包攬了工業場景的

物料整理賽冠軍、亞軍和物料搬運賽亞軍、季軍，以及酒店場景迎賓服務技能競賽的亞軍，展現

出在多個場景中自主完成任務的落地能力。

