  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

18/08/2025 10:02

《駐京專電》「天工」獲人形機器人史上首個百米「飛人」稱號

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》在剛剛結束的２０２５世界人形機器人運
動會上，由優必選作為發起單位和大股東的北京人形機器人創新中心研發的「天工」獲得人形機
器人史上首個百米「飛人」稱號。天工以２１﹒５秒的成績獲得１００米冠軍，是全場唯一全自
主奔跑無需人工遙控的選手。
　
　　根據比賽規則，全自主方式比賽最終用時乘以權重系數０﹒８，使其最終用時最短從而獲得
冠軍。宇樹科技的靈翌科技隊和高羿科技隊分別獲得亞軍和季軍。
　
　　「天工」還獲得了１５００米亞軍，包攬４００米第二名、第三名、第四名，以及
４ｘ１００米接力賽亞軍。在１００米、４００米和１５００米三項比賽中，「天工」全程通過
視覺感知、環境感知，基於多傳感器融合的ＳＬＡＭ算法，並結合ＯＣＣ環視感知模塊，實現對
環境的實時佔用與語義感知，能自主識別賽道分道線，面對多台機器人同向奔跑的干擾與大曲率
彎道，仍能穩定保持在規定賽道內。
　
　　此外，由北京人形機器人創新中心研發的類人形機器人「天軼２﹒０」則包攬了工業場景的
物料整理賽冠軍、亞軍和物料搬運賽亞軍、季軍，以及酒店場景迎賓服務技能競賽的亞軍，展現
出在多個場景中自主完成任務的落地能力。

【說說心理話】陳敏兒經歷丈夫突然病逝，成立「幸福生活協會」，幫助照顧者。舉辦按摩工作坊，讓癌末病人都有幸福的感覺► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美俄峰會無協議但意義重大

17/08/2025 14:03

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處