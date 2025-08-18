《駐京專電》北京首７月工業增加值增６﹒１％，消費降４﹒２％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》北京統計局公布，１－７月，北京市規模

以上工業增加值按可比價格計算，同比增長６﹒１％，增速略低於全國水平的６﹒３％，並較１

－６月收窄０﹒９個百分點；實現社會消費品零售總額７６７４﹒３億元（人民幣．下同），下

降４﹒２％，遠低於全國水平的增長４﹒８％，且降幅較１－６月擴大０﹒４個百分點；北京市

固定資產投資（不含農戶）同比增長１０﹒８％，增速遠超全國水平的１﹒６％，不過較１－６

月的１４﹒１％收窄；北京市住宅施工面積４９４６﹒７萬平方米，下降８﹒６％。



＊鋰電子電池、新能源汽車業增加值分別增２﹒６倍、１﹒５倍＊



１－７月，北京市規模以上工業增加值按可比價格計算，同比增長６﹒１％。重點行業中，

計算機、通信和其他電子設備製造業增長２４﹒２％，汽車製造業增長１１﹒５％，電力、熱力

生產和供應業增長４﹒７％，醫藥製造業下降９﹒３％，五大裝備製造業增長９﹒５％。規模以

上工業實現出口交貨值１１９５﹒９億元，增長４﹒６％，其中，汽車、醫藥製造業分別增長

３３﹒０％和１１﹒３％。高端製造貢獻突出，規模以上工業戰略性新興產業、高技術製造業增

加值分別增長１７﹒２％和９﹒５％（二者有交叉），部分高端或新興領域產品產量快速增長，

鋰電子電池、新能源汽車、風力發電機組、集成電路產量分別增長２﹒６倍、１﹒５倍、

３８﹒６％和１７﹒８％。



＊家電和音像器材零售額增６﹒９％，汽車類零售額降１９％＊



１－７月，北京市市場總消費額同比增長０﹒７％。其中，服務性消費額在信息服務、交通

、文體娛樂等領域帶動下增長４﹒６％；實現社會消費品零售總額７６７４﹒３億元，下降

４﹒２％。從商品類別看，限額以上批發和零售業中，家用電器和音像器材類商品在「以舊換新

」政策帶動下增長６﹒９％，增速比上半年提高２﹒３個百分點；金銀珠寶類、糧油食品類、化

妝品類和體育娛樂用品類商品零售額保持較快增長，分別增長３２﹒７％、１２﹒１％、

８﹒２％和６﹒１％；受燃油車市場需求不足影響，汽車類商品零售額下降１９﹒０％；受部分

總部型企業銷售渠道更加多元影響，文化辦公用品類、通訊器材類商品零售額分別下降３﹒６％

和２４﹒４％。社會消費品零售總額中，按消費形態分，商品零售６８８２﹒３億元，下降

４﹒３％；餐飲收入７９２﹒０億元，下降３﹒６％。



＊房地產開發投資下降９﹒９％＊



１－７月，北京市固定資產投資（不含農戶）同比增長１０﹒８％。其中，反映企業擴大生

產能力的設備購置投資增長８０﹒３％，佔北京市固定資產投資的比重為２７﹒９％；分領域看

，基礎設施投資增長４﹒３％，製造業投資增長４﹒９％，房地產開發投資下降９﹒９％。其中

，信息傳輸、軟件和信息技術服務業增長１﹒３倍，文化、體育和娛樂業增長１倍。高技術產業

投資保持活躍，１－７月增長５８﹒７％。



１－７月，全市房屋施工面積９９８７﹒８萬平方米，同比下降７﹒７％，其中住宅施工面

積４９４６﹒７萬平方米，下降８﹒６％。全市商品房銷售面積６０１﹒０萬平方米，同比增長

２﹒５％，其中住宅銷售面積３８９﹒８萬平方米，下降６﹒８％，住宅中的純商品住宅銷售面

積增長２５﹒７％。

