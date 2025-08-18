《駐京專電》百度文庫網盤融合打通，３分鐘完成超５項複雜任務

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》在今日的百度ＡＩ Ｄａｙ開放日上，百
度文庫聯合百度網盤發布全球首個全端通用智能體「ＧｅｎＦｌｏｗ２﹒０」。該產品支持超
１００個專家智能體同時工作，３分鐘並行完成超５項複雜任務，生成速度超主流同類型產品
１０倍，率先做到「分鐘級交付、過程可干預、記憶可追溯」。在ＡＩ重構後，百度文庫、網盤
兩個產品完成打通融合。
目前，ＧｅｎＦｌｏｗ２﹒０已經正式在百度文庫Ｗｅｂ端、ＡＰＰ端上線，無需排隊、邀
請碼，所有用戶均可以直接使用。此前在今年４月，百度文庫、百度網盤推出內容操作系統「滄
舟ＯＳ」，並基於此系統推出「ＧｅｎＦｌｏｗ１﹒０」，在短短４個月內，其能力得到巨大提
升，並在行業推出多項「首創」能力，解決通用Ａｇｅｎｔ描述難、等待久、交付差、不可編輯
等難題。
文庫ＧｅｎＦｌｏｗ２﹒０全面打通了百度生態資源。比如，用戶授權後可以隨時檢索、調
用百度網盤中存儲的指定資料；在旅遊攻略或地址檢索任務中，可以調用百度地圖工具；在學術
研究類任務中，支持深度搜索全網，直接調用百度學術超６﹒８億篇文獻庫及文庫超１４億專業
優質內容。在「編輯」上，ＧｅｎＦｌｏｗ２﹒０自研了ＡＩ編輯器，用戶在任務過程中可隨時
進行在線編輯，生成內容後還可導入到個人知識庫，或導入到自由畫布進行更加自由、便捷的編
輯。
＊榮耀將ＧｅｎＦｌｏｗ ２﹒０原生接入榮耀智能助理ＹＯＹＯ＊
榮耀作為首批接入ＭＣＰ生態的硬件廠商，就將ＧｅｎＦｌｏｗ ２﹒０原生接入榮耀智能
助理ＹＯＹＯ，實現ＡＩ Ａｇｅｎｔ與硬件廠商的系統級原生調度。通過ＭＣＰ生態與
ＧｅｎＦｌｏｗ ２﹒０智能體調度能力，榮耀ＭａｇｉｃＯＳ用戶可一鍵獲取個人網盤知識庫
與文庫專業文檔，獲得網盤檢索、內容分享、聯網搜索、圖片理解、文件總結與問答、文庫
ＰＰＴ生成等優質體驗，率先體驗「全端通用、任務閉環」的ＡＩ能力。
截至目前，百度文庫擁有超１４億專業內容資源，ＡＩ月活用戶超９７００萬，擁有智能
ＰＰＴ、智能文檔、ＡＩ繪本等數百項ＡＩ能力；百度網盤已累計服務超１０億用戶，月活用戶
超２億，ＡＩ月活用戶超８０００萬。
