《港滬深通》港股總市值４６﹒５萬億元，滬深９０萬億人民幣

《經濟通通訊社１８日專訊》根據香港交易所（００３８８）資料顯示，截至上個交易日
（１５日），港滬深三地證券交易所的市場概況如下：
香港交易所 上海交易所 深圳交易所
主板 創業板 Ａ股 Ｂ股 Ａ股 Ｂ股
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
上市公司 ２３３７ ３１４ １６９４ ４１ ２８７０ ３９
（家）
Ｈ股總數 ３７８ １６ － － － －
（隻）
上市非Ｈ股內 １０６１ ５７ － － － －
地企業（隻）
上市證券 １５２２５ ３１４ － － － －
（隻）
總市值 ４６４７３２ ６９９ ５０９４６１ ９６４ ３８８６３１ ５２４
（億元）
流通市值 － － ４８８３１４ ７１６ ３３３８１３ ５２３
（億元）
平均ＰＥ １４﹒８０ ３６﹒４６ １３﹒８８ ９﹒８７ ２８﹒５８ ９﹒４２
（倍）
成交 ３１２８７１ １４５５２１２ １２８４７６１
百萬元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：香港交易所的元之單位為港元，上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。
