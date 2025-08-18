  • 會員
AH股新聞

18/08/2025 08:13

《神州頭條》財經報章頭版摘要：險資運用３６萬億股票投資創新高

　　《經濟通通訊１８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
習近平《論堅持全面深化改革》第一卷、第二卷出版發行
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央黨史和文獻研究院編輯的習近平《論堅持全面深化改革》第一卷、第二卷，近日由中央
文獻出版社出版，在全國發行。這部專題文集的文稿按時間順序編排。２０１８年１２月出版的
《論堅持全面深化改革》，經黨中央批准再版，改稱《論堅持全面深化改革》第一卷，收入習近
平２０１２年１２月至２０１８年１２月期間關於堅持全面深化改革的重要文稿７３篇。第二卷
收入習近平２０１９年１月至２０２５年４月期間關於堅持全面深化改革的重要文稿９２篇，其
中部分文稿是首次公開發表。
　
擴消費穩投資強研發，三大方向持續發力
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「十四五」期間，中國經濟在消費、投資、研發三大方向持續發力，成效顯著。消費領域，社零
總額穩步增長，品質消費與新型消費亮點頻現；投資領域，重大項目推進有力，高技術產業投資
增速領先，民間資本活力持續釋放；研發領域，投入規模穩居全球前列，關鍵核心技術不斷突破
，新興產業加速壯大。三者協同發力，將助力實現「十四五」經濟發展目標。
　
基建領域大單頻現，產業創新亮點紛呈
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
佳電股份近日發布公告稱，該公司控股子公司哈爾濱電氣動力裝備有限公司於近日收到中核（上
海）供應鏈管理有限公司發來的中標通知書，確認為山東海陽辛安核電項目１、２號機組反應堆
冷卻劑泵設備的中標單位。中標金額為６﹒０８９８億元（人民幣．下同）。據同花順
ｉＦｉｎｄ數據不完全統計，近１個月上市公司公告重大合同項目超１３０個，涉及逾６０家上
市公司。今年以來，上市公司基建領域大單頻現，多個十億級項目撐起「基本盤」；產業創新亮
點紛呈，體現經濟向「新」力；海外項目多點開花，成為上市公司增長重要引擎之一。
　
　
《上海證券報》
　
樓市政策持續優化「上新」，多地加快部署城市更新
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
我國城鎮化正從快速增長期轉向穩定發展期，城市發展正從大規模增量擴張階段轉向存量提質增
效為主的階段。７月召開的中央政治局會議要求，落實好中央城市工作會議精神，高質量開展城
市更新。記者注意到，今年以來，各地持續優化樓市政策，力推房地產市場止跌回穩。同時，加
快部署城市更新，不斷推動城市結構優化、動能轉換。
　
政策紅利持續釋放，南沙世界級港口群與金融港建設提速
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
重大戰略看南沙，發展機遇在南沙，創新創業到南沙。《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合
作總體方案》實施三載，第一階段目標任務已宣告收官。近日，上海證券報記者走進廣州市南沙
區，實地感受這片熱土的蛻變。港區集裝箱吞吐量突破２０００萬標準箱，穩居全球單一港區前
列，未來還將投資２００億元建設世界級港口群；金融業崛起成為南沙支柱產業之一，持牌法人
金融機構增至１７家；大力支持廣州期貨交易所發展，期貨產業園９月底亮相……
　
人形機器人走上「競技場」，產業經歷場景落地大考
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
８月１７日，全球首個以人形機器人為參賽主體的綜合性體育盛會「２０２５世界人形機器人運
動會」在國家速滑館「冰絲帶」圓滿閉幕。來自１６個國家、２８０支參賽隊伍帶來的５００餘
台人形機器人，在三天時間裏圍繞競技賽、表演賽、場景賽、外圍賽等２６個賽項展開４８７場
比拼，全面展現了人形機器人在智能決策、運動協作等領域的前沿成果，人形機器人產業經歷了
一次場景落地的全面大考。大會主辦方透露，第二屆世界人形機器人運動會將於２０２６年８月
在北京舉辦。
　
　
《證券時報》
　
險資運用規模突破３６萬億，股票投資創新高
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
金融監管總局日前公布了２０２５年二季度保險公司資金運用情況，截至今年二季度末，保險公
司資金運用餘額突破３６萬億元，達到３６﹒２３萬億元，同比增長１７﹒４％。人身險公司和
財產險公司股票投資餘額和佔比均持續提升。數據顯示，截至今年二季度末，人身險公司資金運
用餘額達到３２﹒６萬億元。各投資品種中，人身險公司投資股票的資金餘額為２﹒８７萬億元
，較一季度末增超２０００億元，較年初增超６０００億元。從佔比來看，人身險公司投資股票
的資金佔比達到８﹒８１％，環比增加０﹒３８個百分點，較２０２４年同期增加１﹒８個百分
點。
　
以固收促科創，中金公司全鏈條服務科技企業
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
一方是城投公司，一方是新型研發機構，雙方如何發生「化學反應」？今年４月，西安城市發展
集團２０２５年面向專業投資者非公開發行科技創新公司債券（第二期）成功簿記發行，提供了
一份可參考的答案。這是上交所首單「實驗室經濟」科技創新公司債券，募集資金擬全部用於某
科技創新企業股權出資。該債券是中金公司通過金融產品創新做好科技金融的又一實踐。中金公
司有關業務負責人向證券時報記者介紹，２０２５年上半年已通過私募融資、股債融資、併購重
組等方式完成科技金融相關項目交易規模約６４００億元。
　
機器人奔赴賽場，新技術迎來市場
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近期，人形機器人運動會上笑料百出的視頻片段，在互聯網上形成刷屏效應。視頻中，有的人形
機器人在賽道上步態偏差撞翻操控員，有的在足球場上積極防守卻踢進烏龍球，還有的在跳高賽
區因起步過猛將橫桿撞飛……這些並不完美的「失利」表現，卻成為全球首個人形機器人運動會
最亮眼的注腳。這場匯聚了全球５００餘台人形機器人的盛會，其以賽促研的邏輯，既通過多維
度試驗檢驗機器人能力邊界，更給全行業鋪就了從技術驗證到場景落地的進階路。（ｅｗ）

