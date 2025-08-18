《神州頭條》財經報章頭版摘要：險資運用３６萬億股票投資創新高

《經濟通通訊１８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平《論堅持全面深化改革》第一卷、第二卷出版發行

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中共中央黨史和文獻研究院編輯的習近平《論堅持全面深化改革》第一卷、第二卷，近日由中央

文獻出版社出版，在全國發行。這部專題文集的文稿按時間順序編排。２０１８年１２月出版的

《論堅持全面深化改革》，經黨中央批准再版，改稱《論堅持全面深化改革》第一卷，收入習近

平２０１２年１２月至２０１８年１２月期間關於堅持全面深化改革的重要文稿７３篇。第二卷

收入習近平２０１９年１月至２０２５年４月期間關於堅持全面深化改革的重要文稿９２篇，其

中部分文稿是首次公開發表。



擴消費穩投資強研發，三大方向持續發力

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「十四五」期間，中國經濟在消費、投資、研發三大方向持續發力，成效顯著。消費領域，社零

總額穩步增長，品質消費與新型消費亮點頻現；投資領域，重大項目推進有力，高技術產業投資

增速領先，民間資本活力持續釋放；研發領域，投入規模穩居全球前列，關鍵核心技術不斷突破

，新興產業加速壯大。三者協同發力，將助力實現「十四五」經濟發展目標。



基建領域大單頻現，產業創新亮點紛呈

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

佳電股份近日發布公告稱，該公司控股子公司哈爾濱電氣動力裝備有限公司於近日收到中核（上

海）供應鏈管理有限公司發來的中標通知書，確認為山東海陽辛安核電項目１、２號機組反應堆

冷卻劑泵設備的中標單位。中標金額為６﹒０８９８億元（人民幣．下同）。據同花順

ｉＦｉｎｄ數據不完全統計，近１個月上市公司公告重大合同項目超１３０個，涉及逾６０家上

市公司。今年以來，上市公司基建領域大單頻現，多個十億級項目撐起「基本盤」；產業創新亮

點紛呈，體現經濟向「新」力；海外項目多點開花，成為上市公司增長重要引擎之一。





《上海證券報》



樓市政策持續優化「上新」，多地加快部署城市更新

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

我國城鎮化正從快速增長期轉向穩定發展期，城市發展正從大規模增量擴張階段轉向存量提質增

效為主的階段。７月召開的中央政治局會議要求，落實好中央城市工作會議精神，高質量開展城

市更新。記者注意到，今年以來，各地持續優化樓市政策，力推房地產市場止跌回穩。同時，加

快部署城市更新，不斷推動城市結構優化、動能轉換。



政策紅利持續釋放，南沙世界級港口群與金融港建設提速

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

重大戰略看南沙，發展機遇在南沙，創新創業到南沙。《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合

作總體方案》實施三載，第一階段目標任務已宣告收官。近日，上海證券報記者走進廣州市南沙

區，實地感受這片熱土的蛻變。港區集裝箱吞吐量突破２０００萬標準箱，穩居全球單一港區前

列，未來還將投資２００億元建設世界級港口群；金融業崛起成為南沙支柱產業之一，持牌法人

金融機構增至１７家；大力支持廣州期貨交易所發展，期貨產業園９月底亮相……



人形機器人走上「競技場」，產業經歷場景落地大考

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

８月１７日，全球首個以人形機器人為參賽主體的綜合性體育盛會「２０２５世界人形機器人運

動會」在國家速滑館「冰絲帶」圓滿閉幕。來自１６個國家、２８０支參賽隊伍帶來的５００餘

台人形機器人，在三天時間裏圍繞競技賽、表演賽、場景賽、外圍賽等２６個賽項展開４８７場

比拼，全面展現了人形機器人在智能決策、運動協作等領域的前沿成果，人形機器人產業經歷了

一次場景落地的全面大考。大會主辦方透露，第二屆世界人形機器人運動會將於２０２６年８月

在北京舉辦。





《證券時報》



險資運用規模突破３６萬億，股票投資創新高

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

金融監管總局日前公布了２０２５年二季度保險公司資金運用情況，截至今年二季度末，保險公

司資金運用餘額突破３６萬億元，達到３６﹒２３萬億元，同比增長１７﹒４％。人身險公司和

財產險公司股票投資餘額和佔比均持續提升。數據顯示，截至今年二季度末，人身險公司資金運

用餘額達到３２﹒６萬億元。各投資品種中，人身險公司投資股票的資金餘額為２﹒８７萬億元

，較一季度末增超２０００億元，較年初增超６０００億元。從佔比來看，人身險公司投資股票

的資金佔比達到８﹒８１％，環比增加０﹒３８個百分點，較２０２４年同期增加１﹒８個百分

點。



以固收促科創，中金公司全鏈條服務科技企業

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

一方是城投公司，一方是新型研發機構，雙方如何發生「化學反應」？今年４月，西安城市發展

集團２０２５年面向專業投資者非公開發行科技創新公司債券（第二期）成功簿記發行，提供了

一份可參考的答案。這是上交所首單「實驗室經濟」科技創新公司債券，募集資金擬全部用於某

科技創新企業股權出資。該債券是中金公司通過金融產品創新做好科技金融的又一實踐。中金公

司有關業務負責人向證券時報記者介紹，２０２５年上半年已通過私募融資、股債融資、併購重

組等方式完成科技金融相關項目交易規模約６４００億元。



機器人奔赴賽場，新技術迎來市場

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近期，人形機器人運動會上笑料百出的視頻片段，在互聯網上形成刷屏效應。視頻中，有的人形

機器人在賽道上步態偏差撞翻操控員，有的在足球場上積極防守卻踢進烏龍球，還有的在跳高賽

區因起步過猛將橫桿撞飛……這些並不完美的「失利」表現，卻成為全球首個人形機器人運動會

最亮眼的注腳。這場匯聚了全球５００餘台人形機器人的盛會，其以賽促研的邏輯，既通過多維

度試驗檢驗機器人能力邊界，更給全行業鋪就了從技術驗證到場景落地的進階路。（ｅｗ）

