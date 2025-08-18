《神州經脈》滬指上三千七創十年高，北京消費跌幅擴，王毅訪印度

《神州經脈》滬綜指上升勢頭猛，今日（１８日）盤中最高見３７４５﹒９４點，收市升

０﹒８５％報３７２８﹒０３點，企穩三千七，同時創１０年新高（前次收盤高位為２０１５年

８月１９日３７９４﹒１１點）；深成指亦漲１﹒７３％，創業板升幅有２﹒８４％。兩市全天

成交額達２﹒７６萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大增５１９５億元或２３％，連續四

個交易日超２萬億，更為去年１０月９日（當日錄２﹒９萬億元）以來新高。分析人士認為，市

場風險偏好較強，經濟數據有降溫勢頭，但推升了政策刺激的預期。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１７９２，較上個交易日４時３０分收盤

價升３１點子，全日在７﹒１７７１至７﹒１８４０之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報

７﹒１３２２，較上個交易日升４９點子，創２０２４年１１月６日以來近九個半月新高，較市

場預測偏強超４７０點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中國人民銀行上周五（１５日）發布的２０２５年第二季度貨幣政策執行報告，延續了適

度寬鬆的貨幣政策，但是重提「提高資金使用效率，防範資金空轉」。報告並指出，外部環境更

趨複雜嚴峻，中國經濟挑戰依舊，將提高宏觀調控的前瞻性，保持流動性充裕；報告還稱，「將

引導銀行穩固信貸支持力度」，該表述與一季度報告的「引導銀行加大信貸投放力度」有所區別

。分析認為，報告有關表述顯示人行對信用擴張的總量訴求下降、淡化信貸總量考核，未來支持

特定領域的結構性貨幣政策工具的重要性將繼續提升。



２﹒ 國務院新聞辦公室將於８月２０日（周三）上午１０時舉行新聞發布會，請閱兵領導小組

辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵，解放軍中部戰區閱兵指揮機構辦

公室常務副主任徐貴忠介紹閱兵準備工作有關情況。上周六傍晚至翌日凌晨，北京天安門地區舉

行了紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利８０周年大會第二次綜合演練，一批新型武

器的影像在網上流傳，其中一款新式中型坦克疑裝備有反導彈及反無人機科技，引起關注。



３﹒ 中國外交部長、中印邊界問題中方特別代表王毅今起應邀訪問印度３天，期間將舉行中印

邊界問題特別代表第２４次會晤。這是三年多以來中國外長首次訪問印度。中國外交部發言人毛

寧今日在例行記者會上表示，去年１２月中印邊界問題特別代表第２３次會晤在北京成功舉行，

就劃界談判、邊境管控、機制建設、跨境交流合作等達成多項共識。此次特代會晤，中方願同印

方在既有共識的基礎上，本著積極和建設性的態度，繼續就上述議題深入溝通，共同維護好邊境

地區可持續的和平安寧。



４﹒ 內地１７家主流車企於今年６月１０日至１１日聯合簽署《汽車行業維護公平競爭市場秩

序承諾書》，明確承諾「對供應商支付帳期不超過６０天」。近期，１７家主流車企的６０天帳

期承諾迎來首個６０天履約節點。內媒調研，有供應商已準時收到回款，另有不少供應商得到對

於帳期的積極回應，但大部分中小供應商表示未真正落實。



５﹒ ＤＣ最新研究顯示，２０２５年第二季度全球智能手機市場出貨量總計２﹒９７億台，同

比增長１﹒４％。出貨量份額排名前五的廠商依次為三星、蘋果、小米、ｖｉｖｏ和傳音。其中

，第二季度中國市場出貨量下跌４﹒１％，降至６８８６萬台，結束了連續六個季度的同比增長

態勢。前五名廠商依次為華為、ｖｉｖｏ、ＯＰＰＯ、小米和蘋果，華為在四年後重奪榜首位置

。



６﹒ 智元機器人六大核心產品線－－遠征Ａ２系列、靈犀Ｘ２系列、精靈Ｇ１、

ＯｍｎｉＨａｎｄ靈巧手系列、四足機器人Ｄ１系列、商業清潔機器人絕塵Ｃ５，今日在智元商

城及京東商城同步開售。智元機器人表示，此次上線標誌著智元機器人向全面商業化的關鍵一躍

。其中，靈犀Ｘ２青春版定價９﹒８萬元，為智元人形機器人中最便宜的一款。



７﹒ 廣東省工業和信息化廳聯合省財政廳近日發布《人工智能與機器人產業創新發展有關資金

管理實施細則》。其中明確，對國家級製造業創新中心，結合國家支持政策予以建設經費支持，

補助資金不高於項目新購置研發儀器設備（含配套軟件，不含稅）總額的４０％，單個項目最高

５０００萬元。《實施細則》自２０２５年９月１日起實施，有效期至２０２７年１２月３１日

。



８﹒ 北京統計局公布，１－７月，北京市規模以上工業增加值按可比價格計算，同比增長

６﹒１％，增速略低於全國水平的６﹒３％，並較１－６月收窄０﹒９個百分點；實現社會消費

品零售總額７６７４﹒３億元，降幅較１－６月擴大０﹒４個百分點至４﹒２％，遠低於全國水

平的增長４﹒８％，且是２０２３年１－２月以來最大降幅；北京市固定資產投資（不含農戶）

同比增長１０﹒８％，增速遠超全國水平的１﹒６％，不過較１－６月的１４﹒１％收窄。

（ｓｌ）

